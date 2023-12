Juventus-Roma 1-0, voti e pagelle: “Bremer decisivo, Lukaku isolato”.

I bianconeri vincono il match casalingo grazie alla rete di Rabiot.

Le pagelle della Juventus

Szczesny 6: Il palo lo aiuta sul tiro di Cristante, per il resto partita con pochi sussulti. Ci pensa la difesa a fare il lavoro sporco.

Gatti 6,5: Attento su ogni possibile pericolo che capiti nel suo raggio di azione. Bravo negli anticipi e nelle lotte continue contro i giocatori dell’attacco giallorosso.

Bremer 7,5: Baluardo inossidabile della Juve. Stravince il duello con Lukaku facendogli passare 90 minuti quasi da incubo e non solo. Difensivamente non sbaglia nulla tra scelte di tempo, interventi importanti e senso della posizione. Il migliore del match.

Danilo 6,5: Il capitano bianconero fa parte della perfetta linea difensiva dei bianconeri. Forse qualche scelta un po’ affrettata con i piedi o con la testa, ma la prestazione del brasiliano è altisonante.

Weah 6: Dispone di ottima velocità e qualche giocata è importante, al netto, però, di una dose di errori dettati dall’imprecisione. Fa comunque bene.

McKennie 6,5: L’importanza di Weston in questa Juve è incalcolabile. Lo si ritrova ovunque, a sinistra, a destra, verso il centro ed è prezioso sia in attacco che in difesa. Una sola pecca, il tiro abbastanza “leggero” a tu per tu con Rui Patricio, ma glielo si perdona. (Dal 96′ Rugani SV).

Locatelli 6: Gestisce bene sia la fase difensiva, sia la fase di impostazione. E’ maggiormente presente in marcatura, piuttosto che in zona gol, ma fa un buon match.

Rabiot 7,5: Partita di intelligenza tattica e tecnica senza eguali, condita da un gol che non ha nulla di facile tra l’inserimento e la conclusione che si infila perfettamente tra palo e portiere. Un gol, quello del francese, che pesa parecchio e che rende importante una prestazione comunque di grandissimo livello.

Kostic 6: Avrebbe raggiunto la gioia del gol se N’Dicka non si fosse messo proprio nella posizione perfetta per coprire la porta. Fatica un po’ dal punto di vista fisico e della velocità. (Dal 76′ Iling Junior SV).

Vlahovic 7: Non segna, ma fa una marea di giocate importanti in questa partita. Fin dalle prime battute dimostra grande verve e voglia di fare bene. La giocata della partita è l’assist di tacco per Rabiot. Semplicemente illuminante, oltre che battagliero per tutto il match. (Dal 76′ Milik SV).

Yildiz 6,5: Primo big match da titolare per il turco e ancora una volta dimostra di essere un talento di enorme qualità. Crea enormi difficoltà a Mancini e la qualità che mostra è davvero sopraffina. (Dal 65′ Chiesa 6,5: Ritorno in campo frizzante. Alcune giocate illuminanti potrebbero aiutare la Juve al 2-0, ma i compagni, vedi McKennie, sprecano).

Massimiliano Allegri 7: Corto Muso? Si, ma grazie a una difesa di ferro. La Juventus gioca il proprio match, mostrando i propri mezzi e vince con il marchio di fabbrica, ovvero l’1-0. Il 2024 ha il sapore di lotta per le zone nobili.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6,5: Non può nulla sul gol di Rabiot, è invece bravo nel tenere la posizione e non farsi scomporre dal tiro di McKennie.

Mancini 6: Non una brutta partita, ma ha i suoi problemi che si materializzano quasi tutti sotto il nome di Kenan Yildiz, rivelatosi più ostile del previsto.

Llorente 5,5: A lui il compito più difficile, ovvero marcare Vlahovic, e alla fine non è sempre sembrato lucido. Il bianconero gli scappa via più e più volte e nel momento del gol della Juve, si becca anche un tunnel di tacco dal serbo.

N’Dicka 6,5: Buona partita anche per lui, condita, però, da un salvataggio miracoloso sulla linea di porta su un tiro di Kostic.

Kristensen 6: Si fa apprezzare in alcune giocate offensive e cerca di duettare con Dybala per trovare varchi. Nel secondo tempo cala di intensità.

Cristante 6: A inizio partita prova la conclusione e colpisce il palo. Prestazione di buona quantità e discreta qualità.

Paredes 5,5: Cerca di dare equilibrio alla manovra, ma non crea abbastanza. Qualche errore di troppo anche in fase di impostazione. (Dal 74′ El Shaarawy SV).

Bove 5,5: Prova a riversarsi anche in fase offensiva ma con scarsi risultati. Non la sua migliore partita. (Dal 64′ Pellegrini 5,5: Il suo ingresso non cambia la partita).

Zalewski 5: Partita molto opaca dell’esterno giallorosso. Non trova varchi ideali per rendersi pericoloso nè, in realtà, li cerca risultando sempre inefficace.

Dybala 6: Nello stadio che lo ha visto crescere, mette a segno una prestazione comunque buona anche se senza la ciliegina di un gol o una giocata decisiva. Sfiora la rete in più occasioni.

Lukaku 5: Cancellato da Bremer. Non riesce mai a essere pericoloso e non tira praticamente mai.

Josè Mourinho 6: Fa quel che può con la squadra e le riserve che gli restano. La Roma inizia con giusto spirito e accetta di fare la partita, poi, dopo il gol della Juventus, viene imbrigliata nella solita morsa bianconera. La differenza è lì, la Juve è stata impeccabile in fase difensiva, i giallorossi, invece, hanno concesso un’azione fatale.