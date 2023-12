Juventus-Roma 1-0, Mourinho: “2023 anno storico, abbiamo messo la Juve in difficoltà”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juventus.

José Mourinho, allenatore della Roma – StadioSport.it

La Roma chiude il proprio 2023 al settimo posto in classifica dopo la sconfitta esterna contro la Juventus di Massimiliano Allegri che fa valere il fattore casa e la ormai ben nota filosofia del “Corto Muso”.

I giallorossi hanno disputato un buon primo tempo creando varie opportunità da gol, ma sono stati colpiti nella ripresa dalla realizzazione di Rabiot, imbeccato dall’assist di tacco di Vlahovic.

Josè Mourinho, in conferenza stampa, ha analizzato la partita e l’annata conclusasi: “Abbiamo messo in difficoltà i bianconeri, potevamo anche vincere, soprattutto nel primo tempo dove Dybala e Bove hanno creato problemi alla Juve grazie alle loro posizioni. Il gol è nato da due rimpalli e da quel momento è iniziata la loro partita difensiva. Allegri ha messo Chiesa che è molto veloce, ma comunque ci siamo battuti bene, abbiamo perso nel risultato, ma non nel gioco”.

Sulle prestazioni dei singoli: “Dybala e Bove hanno avuto tanti palloni, anche Pellegrini quando è entrato, però non siamo riusciti a essere efficaci negli ultimi tocchi. Lukaku si è abbassato molto, arrivavano pochi palloni, è stato un secondo tempo difficile visto il baricentro basso della Juventus”.

Sul 2023: “E’ stato un anno storico per la Roma, lo sarebbe stato ancor di più in condizioni normali. La Roma che vince per due anni di fila una competizione europea e che va a giocarsi la Supercoppa Europea è qualcosa di storico. Il Dio del calcio, però, non ha voluto. Finiamo quest’annata con una sconfitta, ma anche con note positive come N’Dicka, Cristante e Bove”.