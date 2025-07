Juventus-Reggiana: dove vedere l’amichevole estiva in diretta TV e streaming, orario e formazioni

La nuova stagione della Juventus prende ufficialmente il via con la prima amichevole estiva in programma mercoledì 31 luglio 2025 contro la Reggiana. Un test che segna l’inizio dell’era targata Igor Tudor, chiamato a dare un’identità precisa a una squadra che punta a tornare protagonista in Italia e in Europa dopo la qualificazione ottenuta in extremis alla prossima edizione della Champions League.

I bianconeri si sono ritrovati alla Continassa con qualche giorno di ritardo rispetto ad altri club di Serie A, anche a causa dell’impegno al recente Mondiale per Club, concluso con un bilancio in chiaroscuro. La sfida contro la formazione emiliana rappresenta quindi l’occasione ideale per iniziare a mettere minuti nelle gambe, testare le prime soluzioni tattiche e valutare i nuovi innesti in rosa, così come i rientri dai prestiti.

Sulla carta si tratta di un confronto impari, ma le amichevoli estive servono soprattutto per sperimentare: la Reggiana, guidata da Davide Dionigi, arriva da una buona stagione in Serie B e punta a confermarsi come una delle outsider del prossimo campionato cadetto. La sfida alla Juventus sarà anche per loro un banco di prova di alto livello, utile per verificare l’efficacia del lavoro svolto in ritiro.

Nel corso del match sarà interessante osservare non solo la condizione fisica dei giocatori, ma anche l’approccio mentale e la capacità di assorbire le nuove idee tattiche. Occhi puntati in particolare su elementi come Kenan Yildiz, Miretti, e i potenziali titolari in cerca di conferme, ma anche su eventuali sorprese lanciate da Tudor.

Nel prossimo paragrafo trovi tutte le informazioni dettagliate su dove vedere Juventus-Reggiana in diretta TV e streaming, l’orario del fischio d’inizio e le probabili formazioni.

Quando si gioca Juventus-Reggiana: data e orario

L’amichevole tra Juventus e Reggiana è in programma mercoledì 31 luglio 2025. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18:30 alla Continassa.

Dove vedere Juventus-Reggiana in TV e streaming

La diretta dell’incontro sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguirla:

In TV : tramite l’app DAZN installata su Smart TV compatibili , Amazon Fire Stick , Google Chromecast , TIMVISION Box , oppure tramite console PlayStation e Xbox . Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno vedere il match anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky) .

: tramite l’app DAZN installata su , , , , oppure tramite console e . Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno vedere il match anche su . In streaming: collegandosi al sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su smartphone, tablet e altri dispositivi mobili.

Telecronaca a cura di Gabriele Giustiniani.

Juventus-Reggiana: le probabili formazioni

Igor Tudor – Techsporty.com

Le due squadre scenderanno in campo con formazioni sperimentali ma già orientate al rodaggio tattico. La Juventus punterà a testare le condizioni dei nuovi innesti e di chi è rientrato dal Mondiale per Club, mentre la Reggiana cercherà risposte dal suo sistema di gioco in fase di costruzione.

Juventus (modulo previsto 3-4-2-1):

Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Miretti; Vlahovic.

Reggiana (modulo previsto 4-3-3):

Bardi; Pieragnolo, Marcandalli, Romagna, Libutti; Kabashi, Bianco, Nardi; Girma, Pettinari, Antiste.

Stato di forma: Juventus e Reggiana a confronto

Juventus: La squadra bianconera arriva da un finale di stagione positivo, culminato con la qualificazione in Champions League all’ultima giornata. Tuttavia, nelle recenti uscite internazionali del Mondiale per Club, ha alternato buone prestazioni a pesanti sconfitte. Le ultime cinque gare vedono 3 vittorie e 2 sconfitte, con 14 gol segnati e 9 subiti, e una media di oltre 2,5 gol a partita in 4 casi su 5.

Reggiana: Gli emiliani hanno chiuso la stagione scorsa con una lunga striscia positiva. Nelle ultime cinque gare ufficiali, la squadra ha ottenuto 4 vittorie e 1 sconfitta, con 10 gol segnati e 7 subiti, dimostrando un’ottima capacità realizzativa e difensiva. Tutte le ultime cinque partite hanno visto entrambe le squadre andare a segno.

Obiettivi stagionali e aspettative

La Juventus di Tudor vuole alzare l’asticella e partire con il piede giusto, dando segnali di crescita già dalle prime amichevoli. La Reggiana, invece, punta a una stagione solida in Serie B, con l’ambizione di entrare nella zona playoff qualora le condizioni lo permettano.

