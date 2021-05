Juventus, record Dybala: raggiunge quota 100 gol in bianconero

La “joya” Paulo Dybala torna a brillare, e trascina la Juventus con un gol fondamentale che chiude la sfida contro il Sassuolo. Ottima l’intesa con Ronaldo. Entrambi giurano fedeltà alla squadra.

La “joya” torna a splendere, e la Juventus brilla di luce riflessa: Paulo Dybala, grazie al gol segnato a Sassuolo, taglia il traguardo delle 100 reti segnate in bianconero. Lo fa nella stagione più difficile di tutte, quella che lo ha visto ai box sin dall’inizio per una serie di problemi legati al Covid e a un ginocchio sinistro che ha fatto i capricci.

Paulo c’è, comunque. Si è presentato nel momento decisivo, come solo i grandi campioni sanno fare. La Juventus, in piena crisi di risultati, aveva bisogno del suo numero 10 per graffiare ancora una volta e provare a tenersi in vita.

Non è un caso, sicuramente, che la rinascita bianconera, dopo il pesante ko casalingo contro il Milan, sia sgorgata dai piedi di Paulo e Cristiano. Una sinergia incredibile quella tra l’argentino e il portoghese, rimarcata dal fatto che entrambi abbiano raggiunto il medesimo obiettivo nella stessa partita. Poco importa se Paulo ci abbia impiegato più tempo (252 presenze contro 131).

I due parlano un idioma simile, quello dei fuoriclasse, e per questo si intendono a meraviglia in campo. Pirlo punta sul suo tandem di fenomeni per dare l’assalto finale alla stagione e salvare l’onore (oltre che la panchina). Paulo è già focalizzato sui prossimi obiettivi: portare la Juventus in Champions e tornare a vincere già dal prossimo anno.

