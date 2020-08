Juventus, post Sarri: scelto Pirlo come nuovo allenatore

La Juventus ha scelto di affidare la propria panchina ad Andrea Pirlo che solo qualche giorno fa era divenuto il nuovo tecnico della formazione under 23.

Colpo di scena in casa Juventus. Dopo l’esonero nel primo pomeriggio di Maurizio Sarri e i tanti nomi circolati come suoi sostituti, i bianconeri a sorpresa hanno deciso di puntare su Andrea Pirlo.

In queste minuti, l’ex calciatore di Brescia, Milan ed appunto Juventus tra le tante è a colloquio con Andrea Agnelli per raccogliere l’eredità di Maurizio Sarri. Solo pochi giorni fa, Pirlo era stato presentato come allenatore della formazione under 23, ma l’esonero del tecnico toscano ha cambiato le carte in tavolo.

Inizialmente, si pensava che la Juventus volesse affidare la propria panchina ad una figura più esperta con Pochettino e Simone Inzaghi considerati in pole. Ed invece i bianconeri hanno sorpreso tutti con una decisione che ha davvero del clamoroso.

Quella di Pirlo è solo la prima stagione da allenatore ed Agnelli ha deciso di rischiare scommettendo sull’ex bianconero. Solo il campo saprà dire se la scelta del presidente bianconero sarà stata giusta o sbagliata.

Manca ancora l’ufficialità, ma si è ormai ai dettagli di quello che è un vero e proprio colpo di scena in casa bianconera. Secondo quanto riportato da Sky Sport, già in serata Pirlo sarà annunciato come nuovo allenatore della Juventus.

