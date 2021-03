Juventus-Porto Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 09-03-2021

Juventus-Porto, gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252 del satellite), in chiaro su Canale 5 per tutti ed in streaming su Sky Go, NowTv e Mediaset Play. Pirlo senza lo squalificato Danilo, Conçeiçao dovrà rinunciare a Pepe, mentre sono in dubbio Mbemba e Corona.

Domani alle ore 21:00 la Juventus ospiterà il Porto all’Allianz Stadium nella partita che vale il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

I bianconeri devono rimontare il 2-1 subito all’andata e sono in un buon momento di forma. In campionato, la Juventus ha ottenuto una vittoria importante per 3-1 proprio in rimonta contro la Lazio e dovrà giocare la stessa partita fatta contro i biancocelesti per poter passare il turno, evitando cali di concentrazione.

Il Porto, come la Juventus, si trova a -10 dalla capolista Sporting nel proprio campionato e nell’ultimo turno ha battuto 2-0 il Gil Vicente. I lusitani non verranno a Torino a fare barricate e forti del 2-1 dell’andata cercheranno di segnare una rete per annullare il gol in trasferta siglato dalla Juventus.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Porto

Pirlo non potrà avere a disposizione Bentancur, alle prese con il COVID-19, e Danilo che è squalificato, ma pian piano sta ritrovando giocatori. In porta ci sarà Szczesny, in difesa ci sarà il ritorno della coppia centrale formata da De Ligt e Bonucci, mentre sulle corsie lateral agiranno Cuadrado ed Alex Sandro. A centrocampo si rivedrà Arthur dal primo minuto nel mezzo al fianco di Rabiot, con McKennie e Chiesa sugli esterni. In avanti spazio al tandem formato da Morata e Cristiano Ronaldo.

Problemi importanti in difesa per Conçeiçao che nella sfida contro il Gil Vicente ha perso per infortunio Pepe che ha accusato un problema al polpaccio. Sono in forte dubbio, invece, Mbemba che non è stato neanche convocato per la sfida di campionato, e Corona, uscito all’intervallo per uno scontro di gioco aereo. Sarà 4-4-2 per il Porto con Marchesin tra i pali, Diogo Leite e Sarr saranno i due centrali mentre Manafà e Zaidu saranno i due terzini. A centrocampo Oliveira ed Uribe agiranno nel mezzo con Otavio e Diaz sugli esterni, mentre Marega e Taremi guideranno l’offensiva.

Probabili formazioni Juventus-Porto

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Diogo Leite, Sarr, Zaidu; Otavio, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega, Taremi. All. Sergio Concçeiçao

Dove vedere Juventus-Porto in Diretta TV e in Streaming Live

Juventus-Porto, partita valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà visibile sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno HD (canale 201) e su Sky Sport (canale 252 del satellite) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport. Inoltre sarà possibile vedere la partita in chiaro su Canale 5

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Porto-Juventus in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Porto-Juventus utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99. La partita sarà visibile anche gratuitamente per tutti su Mediaset Play .

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Porto

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Porto in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-Porto

Due settimane fa, il Porto ha ottenuto il suo primo successo sulla Juventus, cosa che non si era mai verificata nei precedenti cinque incontri. I Dragoes avevano infatti ottenuto solo un pareggio, perdendo le altre quattro gare, tra cui la finale di Coppa delle Coppe nel 1984 per 2-1 (reti di Vignola e Boniek).

I precedenti a Torino sono favorevoli alla Juventus che si è imposta nelle uniche due volte in Italia del Porto, una volta per 3-1 nel 2001 ed una volta per 1-0 nel 2017. I bianconeri vorranno mantenere lo score positivo in casa e cercheranno di portare a casa una qualificazione importante sotto tutti i punti di vista.

In casa, la Juventus quest’anno ha sbagliato solo contro Fiorentina, Verona ed Atalanta in campionato, mentre in Champions solo il Barcellona è riuscito a passare a Torino quest’anno. Poi sono arrivate tutte vittorie per la Vecchia Signora che domani cercherò di aggiungere l’ennesimo successo al suo bottino.

Anche il Porto, tuttavia, fuori casa ha ottenuto risultati importanti. Nel proprio campionato ha vinto 7 trasferte su 11, perdendo solo in un’occasione che risale al 30 Novembre (3-2 contro il Paços Ferreira ndr.). In Champions League, il Porto ha perso invece solo contro il Manchester City, vincendo a Marsiglia e ad Atene.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS