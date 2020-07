Juventus, pazza idea dal mercato: scambio Higuain-Chiesa con la Fiorentina

La Juventus si sta preparando a un finale di stagione incandescente nel quale sarà chiamata a difendere il titolo di Campione d’Italia dall’assalto delle inseguitrici, oltre a tentare nuovamente l’assalto alla Champions League. Conosciuto oggi il potenziale avversario dei quarti di finale, la “Vecchia Signora” si sta preparando dunque per il rush finale di questa stagione, ma intanto continua a monitorare attentamente il calciomercato.

È notizia delle ultime ore, rilanciata dalla Gazzetta dello Sport, che il club piemontese sarebbe tornato alla carica per Federico Chiesa. Il giovane talento della Fiorentina sta vivendo ora un momento complicato: sostituito all’intervallo nella gara giocata ieri contro il Cagliari, il ragazzo non segna dallo scorso 16 febbraio, doppietta nel 5-1 esterno alla Sampdoria, e ora la fiducia che il club riponeva nei suoi confronti sembra essere scemata. C’è da discutere il rinnovo del contratto che scade nel 2022, ma su quel fronte ancora tutto tace, indizio che alla fine di qusta stagione Chiesa potrebbe davvero partire. Ecco rifarsi sotto la Juventus che già la scosa estate aveva provato ad acquistarlo senza esito. Ora il club bianconero potrebbe tentare un nuovo affondo e, secondo la rosea, avrebbe intenzione di inserire Higuain in qualità di contropartita tecnica.

Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus



“El Pipita”. giunto ormai alla soglia dei 33 anni, sembra aver concluso il proprio ciclo con la maglia bianconera. Una buona prima parte di stagione per lui, in cui aveva disputato diverse gare partendo da titolare, poi un lento scivolare nelle gerarchie che lo ha visto partire sempre più spesso dalla panchina. Il suo valore, nonostante l’età, non è però in discussione, come testimoniano i nove gol e gli otto assist complessivi tra campionato e coppe. Il fatto di non essere più centrale nel progetto potrebbe però spingere Higuain a valutare altre strade per il proprio futuro, e la Juventus a riflettere su una sua cessione.

L’ipotesi Fiorentina resta molto difficile anche per via di un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione, ma Rocco Commisso non ha nascost le proprie ambizioni in vista del prossimo anno, e di sicuro, un acquisto come Higuain farebbe compiere alla Fiorentina un bel passo in avanti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS