Juventus-Parma, dove vedere il match valido per la 10ª giornata di Serie A. La partita si giocherà mercoledì 30 ottobre alle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Parma sarà visibile in diretta su Sky Sport ed in streaming su DAZN oltre a Now Tv e Sky Go.

Juventus-Parma, 10° giornata di Serie A.

Juventus-Parma. Bianconeri che sono reduci da una brutta prestazione in Champions League, nella quale hanno perso meritatamente, anche se negli ultimi minuti di gioco. Uno 0-1 in casa contro lo Stoccarda che pare aver evidenziato un’involuzione nel gioco della squadra, rispetto all’esordio convincente giocato sempre in casa e vinto contro il Psv (3-1).

Thiago Motta dovrà saper gestire questo momento difficile, tenere unito il gruppo, mantenere l’autostima. La squadra non deve perdersi in questi momenti cruciali della stagione. Prima della sosta per le nazionali ci saranno ancora tre partite, due in campionato ed una in Champions.

Juventus-Parma. Nell’ultima sfida di campionato ha pareggiato contro l’Inter con un pirotecnico 4-4. La difesa ha scricchiolato più del solito, visto che ha preso quattro reti in una partita per la prima in questo campionato. Fino ad ora la formazione bianconera ha preso 5 reti, quindi la maggior parte delle segnature sono state subite nell’ultimo turno.

Ora devono pensare a recuperare le energie mentali e fisiche per affrontare il campionato. Il Napoli vola, essendo a quota 22 punti, perciò non deve lasciare troppi punti per strada. La Juventus si trova a meno cinque, a quota 17, in terza posizione. Occorre cominciare a rosicchiare qualche punto ai partenopei per pensare di essere competitivi per il titolo in questa stagione.

Juventus-Parma. Dall’altra parte si troveranno una formazione che è alla ricerca disperata di punti. Solo una vittoria ottenuta contro il Milan fine agosto, poi 5 pareggi (di cui nelle ultime tre sfide disputate) e tre sconfitte. Ha 8 punti in classifica, appena due punti sopra la zona retrocessione. Non si può ritenere al sicuro, ha bisogno di costruire maggiori certezze, a cominciare da una sfida impegnativa come quella di Torino.

Dove vedere Juventus-Parma in diretta TV e streaming:

Data: 30 ottobre

30 ottobre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: DAZN , Sky Sport

, Streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go

Juventus-Parma match della 10ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Parma sarà trasmessa anche in diretta tv su Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Parma in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Parma è a cura di Ricky Buscaglia, affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn, oltre ai commenti e le immagini da Sky Sport.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Parma, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Parma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Parma le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): DI Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram, Fagioli; Yldiz, Vlahovic, Cambiaso. Allenatore: Motta

PARMA (4-1-4-1): Sukuzi; Coulibaly, Valeri, Bernabé, Del Prato; Balogh; Man, Sohm, Hernani, Cancellieri; Bonny. Allenatore: Pecchia

