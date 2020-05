Juventus: pace fatta tra Chiellini e Balotelli

Dopo il duro botta e risposta degli ultimi giorni, Giorgio Chiellini e Mario Balotelli hanno avuto un faccia a faccia chiarificatore a “Le Iene Show”, mettendo fine alle polemiche

Scoppia la pace tra il difensore della Juventus Giorgio Chiellini e l’attaccante del Brescia Mario Balotelli. Qualche giorno fa, il capitano bianconero e della nazionale ha presentato la sua autobiografia “Io, Giorgio”, doveva aveva scritto che l’ex Inter era una persona negativa e Balotelli non l’aveva presa benissimo.

L’attaccante del Brescia, infatti, ha risposto molto duramente a Chiellini con una storia su Instagram, dove lo ha definito uno “strano capitano”, accusandolo di non saper dire le cose in faccia. Inoltre, sia tifosi che addetti ai lavori si sono scagliati contro il difensore della Juventus, scatenando tante polemiche.

Inoltre, Balotelli scrisse anche di come preferiva non essere un campione se ci si comportava in questo modo, sottolineando pure come non avesse mai mancato di rispetto alla maglia della nazionale. Dopo questo duro botta e risposta, è arrivata però la pace.

Stasera, infatti, su Italia 1 a “Le Iene Show” andrà in onda il servizio dove i due giocatori avranno un faccia a faccia chiarificatore in videochiamata. Nel servizio, Balotelli regala una maglia con dedica a Chiellini, sulla quale ha scritto: “Anche se inaspettatamente mi hai pugnalato alle spalle, ti voglio comunque bene, abbraccio, grande“

Sempre nel servizio, Chiellini spiega come abbia avuto dei dubbi sull’inserire la critica mossa a Balo, salvo poi decidere di scriverla per non essere “falso ed ipocrita”. Inoltre, il capitano della nazionale ha dichiarato come sarebbe felice di poter giocare l’Europeo insieme a Balotelli il prossimo anno: “Mamma ragazzi, sarebbe un piacere! Io non ho mica problemi!”

