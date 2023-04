Juventus-Napoli, dove vedere il match valido per la 31ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 23 aprile alle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Napoli sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

Juventus-Napoli, 31esima giornata di Serie A 2022/23

Juventus-Napoli. In casa bianconera c’è euforia per la qualificazione ottenuta alle semifinali di Europa League, nove anni dopo l’ultima raggiunta in questa competizione. All’epoca nella Juventus in panchina c’era Conte, la squadra era sicuramente di un livello tecnico inferiore rispetto a quella attuale.

Ora spera di non ripetere quell’avventura, dato che venne eliminata dal Benfica, che a sua volta perse la finale contro il Siviglia.

Inoltre c’è anche da considerare l’annullamento dei 15 punti di penalizzazione deciso dal Collegio di Garanzia dello Sport. Ora il club bianconero è terzo in classifica, a 59 punti, con un margine di 6 punti dalla quinta classificata.

In riferimento all’ultima questione il tecnico ha ribadito come per lui i punti erano sempre quelli originali, oltre al rammarico perché non sono stati accolti i ricorsi dell’ex Presidente Agnelli, di Paratici, Cherubini e Arrivabene:

“Per noi i punti sono sempre stati 59, l’ho sempre detto.I ragazzi hanno conquistato quei punti sul campo e ora sono visibili. Oggi è stata una giornata particolare, ma i nostri giocatori sono concentrati su quello che devono fare stasera, sapendo le difficoltà della partita.”

Il tecnico dei bianconeri Allegri, in riferimento alla partita giocata a Lisbona ammette le difficoltà avute ma ha precisato come è bene lasciarle alle spalle e tuffarsi nel campionato dopo due sconfitte consecutive.

Arriva un Napoli piuttosto amareggiato per l’eliminazione dalla Champions ad opera del Milan. Gli infortuni avuti hanno avuto un peso nell’andamento della partita.

Spalletti ha tenuto a sottolineare la serietà e professionalità dei suoi, affermando come i suoi uomini sanno come reagire in momenti come questi:

“Non arriveremo scarichi in campionato, ma ora sono inconsolabile. “Non ci sarà rischio di arrivarci scarichi perché ho dei ragazzi seri che sanno benissimo che reazione bisogna avere dopo le sconfitte”

Dove vedere Juventus-Napoli in diretta TV e streaming:

Partita: Juventus-Napoli

Juventus-Napoli Data: 23 aprile

23 aprile Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Napoli, match della 31ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Napoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Juventus-Napoli è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Napoli, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Napoli, le ultimissime

Allegri schiera Perin in porta, in avanti Di Maria farà da spalla a Milik, con Vlahovic in panchina. Miretti al posto di Fagioli a centrocampo con Locatelli e Rabiot a chiudere il terzetto.

Nel Napoli ritornano Kim e Anguissa dopo la squalifica in Champions. In avanti assieme a Kvaratskhelia e Osimhen, spazio per Lozano.

Juventus Napoli, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti