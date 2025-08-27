Arthur Melo lascia la Juventus e torna al Gremio in prestito

Arthur Melo - Stadiosport.it

La Juventus ha ufficialmente annunciato che Arthur Melo farà ritorno in Brasile, firmando con il Gremio in prestito fino al termine della stagione 2025-26. Per il centrocampista classe 1996 si tratta del quarto prestito consecutivo, dopo quelli con Liverpool (2022-23), Fiorentina (2023-24) e Girona (2025).

Il 29enne brasiliano non indossa la maglia bianconera in Serie A dalla stagione 2021-22, quando in panchina sedeva ancora Massimiliano Allegri, oggi tecnico del Milan. Da allora, Arthur è sempre stato considerato fuori dai piani della società, collezionando esperienze altalenanti lontano da Torino.

Nel comunicato ufficiale, la Juventus ha salutato il giocatore:

“Il centrocampista intraprende una nuova esperienza nella sua terra natale, dopo aver trascorso la seconda parte della scorsa stagione in prestito al Girona, dove ha collezionato 15 presenze, 10 delle quali da titolare. Arthur è un giocatore della Juventus dal 2020 e ha indossato la nostra maglia per 63 partite. Buona fortuna, Arthur!”.

L’ultima parentesi dello scorso anno, in Liga con il Girona, gli ha permesso di accumulare minuti e fiducia, ma la Juventus ha deciso di puntare definitivamente su altri profili per il centrocampo.

Arthur Melo rimane comunque sotto contratto con i bianconeri fino al 2027, ma il suo futuro sembra sempre più lontano da Torino.