Roma cambia obiettivo: niente Sancho, assalto al baby talento Tyrique George

La Roma sembra pronta a cambiare obiettivo di mercato. Secondo quanto riportato in Italia, i giallorossi sarebbero ormai vicini a abbandonare definitivamente la trattativa per Jadon Sancho del Manchester United, per concentrarsi invece sul giovane talento del Chelsea Tyrique George.

Da diverse settimane la società capitolina stava provando a trovare un accordo con il club inglese e con l’esterno offensivo, ma non è mai arrivato il sì definitivo del giocatore. Come riporta Gianluca Di Marzio, dopo un incontro avvenuto martedì tra il direttore giallorosso Frederic Massara e gli agenti di Sancho in Inghilterra, la Roma ha capito che l’inglese difficilmente accetterà il trasferimento allo Stadio Olimpico.

Con Sancho ormai fuori dai piani, la Roma ha deciso di virare su Tyrique George, 19enne esterno offensivo del Chelsea considerato uno dei talenti più promettenti del calcio inglese. Il giovane è seguito anche da diversi club di Bundesliga, ma, secondo le indiscrezioni, avrebbe già espresso apertura al trasferimento nella Capitale prima della chiusura della finestra di mercato.

Di Marzio aggiunge che George non è interessato a lasciare il Chelsea in prestito: la Roma, infatti, sarebbe pronta a investire una cifra importante per acquistarlo a titolo definitivo. Attualmente, Massara starebbe lavorando a stretto contatto con i dirigenti del Chelsea e con l’entourage del giocatore per trovare l’intesa definitiva e portare il talento a vestire la maglia giallorossa.