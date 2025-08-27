Buffon: “Serie A non è più il riferimento, bene che gli italiani vadano in Premier League”

Buffon - Stadiosport.it

Gianluigi Buffon, leggenda della Juventus e della Nazionale Italiana, ha parlato a tutto tondo durante una conferenza a Milano, affrontando diversi temi caldi: il futuro della Serie A, l’arrivo di Gennaro Gattuso come CT, la situazione di Gianluigi Donnarumma, il talento di Pio Esposito, l’impatto dei trasferimenti dei giocatori italiani in Premier League e le condizioni di Sandro Tonali.

Buffon su Gattuso e la Nazionale

Buffon ha elogiato il nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso, sottolineando la crescita di fiducia e consapevolezza del CT:

“All’inizio era molto emozionato, è naturale quando ottieni un ruolo del genere. Ora ha acquisito sicurezza e sta visitando i centri sportivi di tutti i club di Serie A per creare un legame con allenatori e società. È un lavoro importante che servirà a rafforzare il gruppo”.

L’ex portiere ha poi ribadito che la fiducia nella Nazionale è alta, grazie alla qualità dei giocatori a disposizione: “Abbiamo calciatori eccellenti, serve solo produrre prestazioni degne del nostro nome”.

Buffon su Donnarumma e il futuro tra PSG e Manchester City

Parlando di Gianluigi Donnarumma, che potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain per approdare al Manchester City, Buffon ha spiegato:

“Aspetto di parlarci di persona. So che il CT l’ha già sentito più volte. Indipendentemente da questa situazione, Gigio è e resterà una forza della Nazionale”.

Buffon su Pio Esposito e gli attaccanti azzurri

Buffon si è soffermato anche sul giovane talento dell’Inter, Pio Esposito:

“La sua convocazione sarebbe motivo d’orgoglio, è in crescita esponenziale. Ma non dimentichiamo che abbiamo già ottimi attaccanti come Kean, Retegui e Scamacca, che è rientrato dall’infortunio. Sono garanzie importanti”.

Buffon sui giocatori italiani in Premier League

Uno dei punti centrali del suo intervento è stato l’analisi dell’esodo di diversi talenti italiani verso la Premier League:

“Lo vedo come un aspetto positivo. Se sei in grado di avere sei o sette giocatori che giocano nei migliori club del mondo, la tua Nazionale si alza di livello. Il calcio è cambiato: la Serie A non è più il punto di riferimento che era un tempo, ora è diventata un trampolino verso campionati dove i calciatori possono davvero affermarsi”.

Buffon su Sandro Tonali

Infine, Buffon ha parlato delle condizioni di Sandro Tonali, uscito infortunato contro il Liverpool:

“So che il CT l’ha sentito stamattina. Dopo le valutazioni mediche capiremo se potremo convocarlo per le prossime partite di settembre”.

Con queste dichiarazioni, Buffon fotografa un calcio italiano in trasformazione, dove la Serie A perde centralità ma la Nazionale può crescere grazie ai suoi talenti sparsi nei top club europei.