EA Sports FC 26: Ultimate Team meno stressante, grind e pay-to-win

Un nuovo anno porta con sé un nuovo capitolo della serie EA Sports FC, e con EA FC 26 Electronic Arts punta a cambiare l’esperienza di gioco, soprattutto per chi passa centinaia di ore sulla modalità Ultimate Team. Questa edizione introduce importanti modifiche pensate per ridurre il tempo richiesto, abbassare la pressione economica e offrire un approccio più equilibrato tra giocatori casual e competitivi.

Sin dal suo debutto nel 2009, Ultimate Team è stata la modalità di punta del franchise (ex FIFA), con il suo sistema di pacchetti, carte speciali e promozioni che spinge i giocatori a costruire la squadra dei sogni. Tuttavia, negli ultimi anni, molti utenti hanno lamentato che per restare competitivi era necessario giocare per ore ogni settimana o spendere soldi per accedere subito alle carte migliori. Con EA FC 26, gli sviluppatori promettono un cambiamento radicale.

Promo più lente e curva di potenza ridotta

Il Senior Lead Product Manager Jamey Cane ha spiegato che l’obiettivo è rallentare la “power curve”: le carte migliori non saranno più superate di settimana in settimana come in passato. Questo non significa che ci saranno meno promo complessivamente, ma che ci saranno meno carte speciali introdotte.

“Ridurremo il numero complessivo di oggetti che entrano nel sistema”, ha dichiarato Cane. “Le ricompense di Rivals o Champions potrebbero sembrare leggermente inferiori rispetto agli anni passati, ma l’obiettivo non è penalizzare nessuno. Se tutti sono ricchi, nessuno è ricco”.

In pratica, eventi principali come il Team of the Year o Thunderstruck continueranno a rappresentare dei veri e propri picchi di potenziamento, ma le promozioni intermedie avranno un impatto più moderato. Questo significa che potrai prenderti una pausa da Ultimate Team senza ritrovarti irrimediabilmente indietro al tuo ritorno, e la pressione di spendere soldi per stare al passo sarà ridotta.

Meno grind, più rispetto per il tempo dei giocatori

Gli sviluppatori hanno deciso di semplificare il percorso competitivo e ridurre le ore necessarie per ottenere ricompense. Tra le principali novità:

Rimozione dei Play-Offs di FUT Champions ,

, Progressione più rapida in Division Rivals ,

in , Introduzione di una Weekend League “Challengers”, pensata per i giocatori con abilità intermedie o minori.

L’Associate Producer Azlan Mustapha ha chiarito che lo scopo è “essere più rispettosi del tempo dei giocatori”, offrendo più varietà e meno obblighi di grind. Le modalità meno competitive come Squad Battles o i nuovi Gauntlets saranno più accessibili, permettendo di sperimentare con squadre diverse senza la paura di perdere tempo o progressi.

Un equilibrio migliore tra competitivi e casual

Gli sviluppatori hanno voluto creare un’esperienza più bilanciata tra i giocatori hardcore e quelli che preferiscono un approccio rilassato. “L’esperienza adrenalinica e super competitiva è divertente, ma quando è eccessiva porta a frustrazione e burnout”, ha detto Cane. EA FC 26 punta quindi a trovare il giusto compromesso: offrire sfide avvincenti senza costringere i giocatori a dedicare decine di ore settimanali per rimanere competitivi.

Data di uscita

EA Sports FC 26 sarà disponibile dal 26 settembre 2025 in tutto il mondo. Con queste modifiche, Ultimate Team si prepara a diventare più accessibile, meno stressante e decisamente meno pay-to-win rispetto al passato.