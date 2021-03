Clamoroso: De Laurentiis chiede alla Lega di spostare il replay Juventus-Napoli programmato il 17 marzo

Juventus Napoli recupero. Alla fine sembra essersi trovata una data per poter giocare Juventus-Napoli, match del 4 ottobre scorso. La data designata sarebbe il 17 marzo ma non sono mancate le polemiche attorno a questa decisione. Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, non è d’accordo e spinge per poter slittare ulteriormente l’incontro.

Sicuramente è la partita più discussa dell’anno. Juventus-Napoli sarebbe dovuto essere il match della terza giornata di Serie A del 4 ottobre. La partita, però, non fu giocata perché l’ASL di Napoli non ha fatto partire i partenopei per Torino dopo essere stati a contatto col focolaio creatosi nel Genoa. Alla fine i partenopei hanno ottenuto la possibilità di giocare la partita, dopo il ricorso al CONI.

Trovare una data in un calendario così compresso è davvero difficile. Tra l’altro il Napoli è la squadra che gioca più partite dato che scende in campo praticamente ogni tre giorni. Alla fine sembra essersi trovato un slot libero: il 17 marzo alle ore 18:45. La data, però, non sembra essere condivisa da tutti in primis dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Juventus Napoli recupero, al Napoli tre big match di seguito

Il motivo del rifiuto del patron azzurro è legato ad un vero e proprio tour de force che spetterebbe al Napoli. Se si inserisse il match contro la Juventus, la squadra di Rino Gattuso avrebbe ben tre scontri diretti di fila. Prima il Milan il 14 marzo, poi il match di recupero ed infine la Roma il 21. Davvero delle sfide molte cruciali per la stagione, considerando anche che ci sono molti giocatori ai box.

In virtù di tutto questa settimana fuoco che spetterebbe alla squadra, il Napoli spingerebbe per cercare un’altra data. Un’altra idea potrebbe essere aspettare il risultato degli ottavi di Champions League della Juventus. I bianconeri hanno perso all’andata contro il Porto. Se la squadra di Andrea Pirlo, però, dovesse rimontare il risultato sarà ancora più difficile trovare una data.

Per adesso, manca ancora l’ufficialità ma il giorno prescelto, salvo complicazioni, dovrebbe essere proprio il 17 marzo. Intanto il Napoli continua la sua battaglia per chiedere di spostare la gara in un’altra data.

