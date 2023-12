Juventus-Napoli, dichiarazioni pre-partita, Allegri “Col Napoli abbiamo vinto una gara delle ultime sette, Vlahovic sta bene.”

La Juventus si conferma sempre di più la vera e propria antagonista del campionato, i bianconeri di Max Allegri non perdono dallo scorso 23 settembre e sono a solamente due lunghezze dalla vetta. Nel prossimo turno di campionato la Vecchia Signora affronterà un altro grande test importante, contro il Napoli di Walter Mazzarri, dove ci sarà bisogno di continuare a vincere per restare ancorati alla vetta.

Max Allegri – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigila del match contro il Napoli: “La partita di domani è un altro scontro diretto, mancano 5 partite alle fine del girone d’andata di cui 2 scontri diretti con Napoli e Roma in casa. Credo che il nostro primo obiettivo è quello di fare più punti rispetto a quelli fatti l’anno scorso nel girone d’andata. Il Napoli rispetto all’anno scorso è diverso, ma i giocatori a parte Kim sono gli stessi. Domani per noi è una gara complicata, ma bisogna fare un altro passettino avanti.”



Il tecnico ha poi continuato: “Domani è una partita difficile complicata, perché il Napoli contro l’Inter era stata in partita fino allo 0-2, creando occasione ed essendo propositivo. È una squadra che in trasferta ha fatto 17 punti, quindi hanno un rullino di marcia in trasferta molto importante. Noi nelle ultime sette gara contro il Napoi abbiamo vinto solamente una volta è questa deve essere una motivazione aggiuntiva per noi.”



Sulla difesa “Domani deciderò uno tra Danilo e Alex Sandro, quest’ultimo era entrato molto bene contro il Monza, ma era tanto che era fuori, come lo stesso Danilo, quindi è possibile che spezzerò la partita per entrambi. Anche Gatti sta facendo molto bene, non dimentichiamoci che fino a qualche anno fa giocava in Lega Pro, anche se adesso è arrivato il momento di crescere e migliorare come sta già facendo.”

Su Valhovic: “Vlahovic sta bene, come stanno bene tutti. I rigori si sbagliano, ma li sbaglia chi li tira, non chi non li tira.”

Sulla pressione: “Quando si indossa la maglia di alcune squadre, soprattutto come quella della Juventus bisogna saper convivere con la pressione ed è il bello di questo lavoro. Domani non finisce la stagione che è ancora lunga, ma dobbiamo cercare di aumentare il nostro score di punti rispetto al girone d’andata dell’anno scorso.”

Il tecnico livornese ha poi concluso sul 5-1 incassato dal Napoli l’anno scorso: “La nostra crescita non è partita da quella gara. L’anno scorso c’erano giocatori al primo anno con la Juventus, Gatti che arrivava dal Frosinone, Bremer dal Torino e tanti altri in un’annata sicuramente molto delicata, quindi tutte le situazioni aiutano a crescere se le si vive come opportunità di crescita. Noi siamo stati bravi ad incorporare tutto e creare un gruppo compatto.”