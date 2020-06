Juventus-Napoli, conferenza stampa pre-partita Gattuso: “Vogliamo regalare un trofeo alla città. Stimo tanto Sarri come tecnico”

Un Rino Gattuso molto motivato quello che si è presentato all’appuntamento con la conferenza stampa pre-finale di Coppa Italia. Tanti i temi affrontati dal tecnico: dall’analisi degli avversari alla stima che ha verso Sarri, passando per “la grana” Lozano.

La finale che si aspetta: “Juventus squadra con grande mentalità, e con giocatori forti. Sono abituati a vincere, per noi non sarà facile. Dovremo usare al meglio le nostre armi. Siamo carichi, non potremmo affrontarla in un momento migliore.”

Su Sarri: “Ho rivelato più volte di fare copia e incolla da lui per tantissimi aspetti tecnici. Mi piace come gioca, mi piace come tiene la linea difensiva. È uno di quegli allenatori bravi dai quali si può solo apprendere”.

Gennaro Gattuso, 42 anni, allenatore del Napoli

Grana Lozano: “Non ho niente contro il ragazzo. Dal momento in cui ripartirà con la giusta testa per me sarà tutto dimenticato. I ragazzi però sanno come sono fatto, quando fischio l’inizio dell’allenamento voglio vedere gente che va a mille all’ora. Chi non è lucido di testa resta nello spogliatoio. Nessuno può permettersi di rovinare un’intera seduta”.

Infine, il ringraziamento alla città di Napoli: “I napoletani mi sono stati tutti vicini in seguito alla scomparsa di mia sorella. Vorrei regalare un trofeo sia a loro che a questa splendida città”.

