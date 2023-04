Juventus-Napoli, Allegri: “Domani gara molto complicata. Se non ci avessero tolto i punti in campionato ad ora avremmo potuti averne 10 in più.”

La Juventus di Max Allegri è pronta ad ospitare il Napoli nella gara di domenica sera all’Allianz Stadium, i bianconeri vorranno assolutamente puntare al successo dopo i due stop consecutivi arrivati contro Lazio e Sassuolo.

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli “Il Napoli si sta avviando a vincere lo scudetto e fin qui hanno fatto un campionato straordinario. Io credo che domani sarà una partita molto complicata, loro sono usciti dalla Champions League giocando due ottime partite e che vorrà cercare di ottenere quanti più punti possibile in campionato. Bisognerà fare una grande partita, sapendo che da qui alla fine ogni partita per noi sarà molto importante, per cercare di rimanere nelle prime quattro e di consolidare il secondo posto. Noi dovremmo cercare di battere una squadra che nelle ultime sette partite ha vinto sette volte e che ha dominato durante la stagione.”

Il tecnico livornese ha poi continuato esprimendosi sul caso penalizzazione “In questo periodo abbiamo dovuto resettare tutto, per adeguarci a quella che era la classifica dopo la penalizzazione per poi cercare di risalire man mano la china. Nel frattempo siamo riusciti ad andare avanti anche i Europa League e in Coppa Italia. Adesso non bisogna fermarci perché abbiamo l’opportunità di arrivare in finale di Coppa e di Europa League. Noi i punti li abbiamo fatti sul campo, adesso ci sono stati restituiti quelli che ci avevano tolto e da qui alla fine bisognerà fare più punti possibile per giocare la Champions l’anno prossimo. Io credo che se non ci avessero tolti i punti ad oggi avremmo potuto avere 10 punti in più.”

Sugli infortunati “Per quanto riguarda la difesa, definirò il tutto domani mattina per valutare le condizioni dei giocatori. Bremer si è ripreso, non ha niente e vedremo, ma gli altri stanno bene, sia Rugani che Bonucci, ed eventualmente giocherà uno dei due. De Sciglio sarà a completa disposizione, gli altri valuteremo.”

Allegri ha poi concluso su Vlahovic “Non sono assolutamente preoccupato per il periodo di Dusan, stamattina ha fatto anche un buonissimo allenamento, l’ho visto molto più sereno. Il suo è un percorso di crescita, nel corso di quest’anno ha trovato qualche difficoltà in più, ma questo non significa che Vlahovic è scarso, sono momenti che prima o poi passeranno.”