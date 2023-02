Juventus-Nantes 1-1, dichiarazioni post partita Allegri: “Dopo il vantaggio abbiamo rallentato. Io voglio gli 1-0? Queste sono ca**ate”

La Juventus di Max Allegri non va oltre l’1-1 contro il Nantes nel match d’andata dei sedicesimi di Europa League. Nei bianconeri la sblocca il solito Vlahovic, ma al 60° Blas firma il pareggio francese.

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando la prestazione dei suoi ragazzi, il primo commento è andato al mancato rigore concesso alla Juventus nel finale “Adesso è inutile stare a vedere se era rigore o meno, noi dopo il vantaggio abbiamo rallentato, abbiamo avuto occasioni per fare il due e anche il tre a zero. Ci siamo riaccesi soltanto dopo il gol del pareggio.”

Il tecnico ha poi risposto alla domanda rivoltagli in merito alla preferenza di una vittoria con gli 1-0 “Io voglio sempre gli 1-0? Non sto a sentire queste ca**ate. Bisogna migliorare, non ho mai voluto che la mia squadra vincesse 1-0 è un modo comune che è venuto fuori al suo tempo, ma è sempre stato inesatto. Le mie squadre hanno sempre avuto le migliori difese e il secondo migliore attacco ed è per questo che le chiacchiere stanno a zero. Se voi dite che un allenatore che fa fare 70-80 gol e uno che vuole gli 1-0 vuol dire che non parlate di robe serie ma del niente, cosi mi fate veramente arrabbiare e un concetto che vi siete creati voi. A me dispiace solo di non essere riusciti a vincere oggi, che è l’unica cosa che conta quando si è alla Juventus.”

Il tecnico livornese si è poi soffermato sulla gara di ritorno “Per il ritorno sono fiducioso, abbiamo delle qualità tecniche molto importanti. Siamo stati lenti nella gestione della palla e non va bene, abbiamo tenuto per molto tempo la palla ferma, quando siamo riusciti a farla viaggiare abbiamo creato tanto.”