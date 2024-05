Juventus-Monza, dove vedere il match valido per la 38ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 25 maggio alle ore 18:00 presso l‘Allianz Stadium di Torino. Juventus-Monza sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Juventus-Monza, 38° giornata di Serie A

La Juventus, per la prima volta guidata da un suo ex quale Paolo Montero, è riuscita a recuperare un 3-0 a mezz’ora dalla fine. Dando prova di buone abilità il tecnico uruguayano ha effettuato i cambi giusti che hanno dato la svolta ai bianconeri. Ora l’ultima in casa, per chiudere con una vittoria una stagione alquanto complicata.

I bianconeri dovranno tuffarsi sul mercato alla ricerca di nuovi calciatori, o comunque dare più spazio alle giovani leve del gruppo. Ci osno due o tre elementi che possono dare il loro contributo.

La Champions League è stata raggiunta, l’obiettivo della stagione centrato. Anche se c’è un po’ di rammarico per non aver tenuto testa alla capolista Inter. Di certo i nerazzurri sono più completi e con maggiore tasso tecnico, ma questo non deve far pensare che tra le fila della formazione torinese non ci siano uomini di qualità.

Juventus-Monza. I tifosi hanno spesso criticato il gioco di Allegri, teso più verso una difesa del risultato acquisito, invece che essere propositivo. Certo Montero rappresenta il traghettatore, in attesa del nuovo tecnico che verrà ufficializzato quest’estate.

Il Monza, dal canto suo, è da diverso tempo che non ha più molto da dire alla Serie A. Non è riuscita a lottare per un posto in Europa, vista la concorrenza ampia e più attrezzata.

Vedremo il prossimo anno quali saranno le ambizioni del club lombardo. Di certo dovrà rinforzare la rosa quest’estate per poter puntare ad un posto in Europa.

Dove vedere Juventus-Monza in diretta TV e streaming:

Data: 25 Maggio

25 Maggio Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Monza match della 38ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Monza sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Monza in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Monza è a cura di Stefano Borghi affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Monza, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Monza in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Monza, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szcesny; Gatti, Bremer, Danilo; Fagioli, Miretti, Locatelli, Rabiot, Illing Junior; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Monza (3-4-2-1): Sorrentino; Kyriakopoulos, Birindelli, Izzo; Pablo Marì, Bondo, Gagliardini, Mota Carvalho; Colpani, Pessina; Djuric. Allenatore: Raffaele Palladino

