Juventus-Monza 0-2, dichiarazioni post partita Allegri: “Un primo tempo così non lo abbiamo mai fatto, io guardo i dati, abbiamo raccolto 1 punto in tre partite e subito 10 gol, siamo stati molto lenti, bisogna uscire da questo vortice.”

La Juventus di Max Allegri cade all’Allianz Stadium contro il Monza, terza gara senza vittoria per i bianconeri che restano fermi a 23 punti in classifica.

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita, apparendo molto deluso dalla prestazione offerta dai suoi ragazzi “Non avevamo mai fatto un primo tempo così, io sono abituato a guardare i dati e questi dicono che abbiamo fatto 1 punto in tre partite, per di più subendo 10 gol. Il Monza ha fatto un’ottima gara, ma li abbiamo facilitati molto anche noi, perché non possiamo prendere un gol dalla rimessa laterale, bisogna lavorare e non pensare alla classifica che avevamo, ma a quella che abbiamo adesso.”

Il tecnico livornese ha poi continuato “Siamo stati molto lenti nella manovra e non abbiamo avuto la forza di reazione giusta, ci siamo fatti infilare a difesa schierata e bisogna lavorare proprio su questo. Bisogna migliorare e lavorare sul campo, chi non è in grado di fare questo è giusto che resti fuori. Ci faremo un esame di coscienza e poi penseremo alla gara di Coppa Italia.”

Allegri ha concluso con una risposta in merito al confronto avuto negli spogliatoi con i giocatori “Io ho detto a loro le stesse cose che ho detto a voi. Milik sarà da valutare perché ha sentito tirare al flessore e nei prossimi giorni vedremo. Bisogna uscire da questo vortice, abbiamo perso contro una buona squadra, ma sicuramente molto agevolati anche da noi.”