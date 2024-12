Juventus-Milan, dove vedere il match valido per la semifinale di Supercoppa Italiana 2024. La partita si giocherà venerdì 3 dicembre alle ore 20:00 presso stadio dell’Università Re Sa’ud. Juventus-Milan sarà visibile in diretta su Canale 5 ed in streaming su Mediaset Infinity.

Juventus-Milan, semifinale della Supercoppa italiana 2024

Juventus-Milan. Ennesimo pareggio per i bianconeri in Serie A, l’undicesimo di questa stagione. Un 2-2 con la Fiorentina che frena ulteriormente le possibilità di inserirsi per la lotta scudetto quest’anno.

Una formazione che ha bisogno di una revisione in fase difensiva. La perdita di Bremer per l’intera stagione non è stata sopperita da innesti di altrettanto valore. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, visto che nelle prime giornate, quando aveva ancora a disposizione il brasiliano è riuscita a mantenere la porta inviolata. Dalla sua dipartita è cambiato il vento, la retroguardia è apparsa più instabile e meno attenta.

Ora c’è il primo trofeo della stagione in palio, un occasione veramente ghiotta per portare a casa un titolo. La Juventus ha fatto fatica nella competizione europea, ma ora pare si stia riprendendo, oltre a vedere con maggiore serenità il passaggio alla fase ad eliminazione diretta.

Juventus-Milan. Dall’altra parte c’è un Milan, altrettanto in difficoltà, se non in condizioni peggiori. I punti in classifica sono di meno, anche se la formazione di Fonseca ha mostrato prove interessanti, come quella contro i campioni d’Europa del Real Madrid, vincendo per 1-3 al Bernabeu.

Comunque in campionato le sue prove sono state parecchio altalenanti, sintomo di un mancato assorbimento dei dettami del proprio tecnico, difficoltà nella stabilizzazione della fase difensiva, meno in quella offensiva. Infatti da quest’ultimo punto di vista la squadra rossonera è una delle più abili.

Ora vedremo se al cospetto dei bianconeri sapranno tirare fuori l’orgoglio e la determinazione per andare a prendersi un trofeo importante e prestigioso.

Dove vedere Juventus-Milan in diretta TV e streaming:

Data: 03 gennaio

03 gennaio Orario: 20:00

20:00 Canale tv: Canale 5

Streaming: Mediaset Infinity

Juventus-Milan, match valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana 2024, sarà trasmesso in Diretta Streaming su Mediaset Infinity. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito Sportmediaset.it. o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Milan sarà trasmessa anche in diretta tv su Canale 5 gratis per tutti. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su Mediaset Infinity e sarà visibile sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App Mediaset Infinity si potrà vedere Juventus-Milan in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Milan è a cura di Massimo Callegari, affiancato da Massimo Paganin al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Mediaset Infinity, oltre ai commenti e le immagini da Canale 5.

Juventus Milan, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Milan, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Conceição; Vlahovic. Allenatore: Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Leão, Pulisic, Chukwueze; Morata. Allenatore: Fonseca.

