Juventus-Milan in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 12-07-2020

Juventus-Milan, partita valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Rai 1 e Rai 1 HD ed in streaming live sulla piattaforma Rai Play. Sarri dovrà fare a meno di Higuain, tanti assenti per Pioli

Domani alle ore 21:00 ripartirà il calcio in Italia con la disputa della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan. All’Allianz Stadium si ripartirà dall’1-1 di San Siro dello scorso Febbraio con i bianconeri che sulla carta sono favoriti per il passaggio del turno.

Nella partita di domani sera, però, ciò che conterà di più sarà condizione fisica e mentale delle due squadre dopo tre mesi di stop forzato. Con un periodo di inattività così lungo, è difficile che la partita possa decollare nei primi minuti di gioco, con le due squadre che cercheranno prima di ritrovare gli automatismi giusti.

Prima che la stagione si interrompesse, la Juventus ottenne un bel successo contro l’Inter per 2-0, mentre il Milan perse in casa contro il Genoa per 2-1. L’esito per la gara di domani è impronosticabile e nonostante i bianconeri siano più forti sulla carta, i rossoneri hanno le possibilità di superare il turno.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Milan

Sarri dovrà fare a meno di due giocatori importanti per il match di domani. Il primo è Chiellini che ha svolto solo sedute personalizzate questa settimane e non è ancora pronto per una partita, mentre il secondo è Higuain. L’attaccante argentino ha svolto un percorso fisioterapico senza allenarsi con i compagni ed è praticamente fuori dai giochi per domani. Il tecnico toscano dovrebbe optare per il 4-3-3 con il tridente formato da Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo, mentre in difesa De Ligt sarà al fianco di Bonucci. A centrocampo Khedira è favorito per giocare con Bentancur e Matuidi.

Tante assenze importanti per Pioli che non avrà a disposizione uno come Ibrahimovic che nella gara di andata si è fatto ammonire ed essendo diffidato è squalificato per la partita di ritorno. Oltre allo svedese, mancheranno anche Theo Hernandez, espulso all’andata, e Samu Castillejo, con il tecnico rossonero che dovrà reinventare la formazione. In avanti a sostituire Ibrahimovic ci sarà Rebic, favorito su Leao, con Paquetà, Calhanoglu e Bonaventura alle sue spalle, mentre Kessié e Bennacer faranno da schermo davanti alla difesa. Difesa che vedrà Kjaer e Romagnoli al centro e Conti e Calabria sulle fasce. In porta ci sarà Gianluigi Donnarumma.

Probabili formazioni Juventus-Milan

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Romagnoli, Kjaer, Calabria; Bennacer, Kessié; Paquetà, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic. All. Stefano Pioli

Dove vedere Juventus-Milan in Diretta TV e Streaming Live

La partita Juventus-Milan, partita valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Rai 1 e Rai 1 HD dalle ore 20:30. Dalle ore 19:30, inoltre, sarà possibile seguire il pre-partita su Rai Sport HD come confermato dal vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale.

Sarà possibile vedere la partita Juventus-Milan anche in streaming live sulla piattaforma multimediale Rai Play, servizio streaming della Rai.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Milan

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Juventus-Milan

I precedenti in casa della Juventus sono completamente a favore dei bianconeri che negli ultimi 9 anni hanno lasciato le briciole al Milan. I rossoneri non sono mai riusciti a portare via punti in campionato, mentre in Coppa Italia il 2-2 del 2012 dopo i supplementari li eliminò per effetto del 2-1 bianconero dell’andata.

L’ultima vittoria rossonera in casa della Juventus fu nel 2011 al Delle Alpi per 1-0, quando a decidere il match fu Gattuso. Il bilancio complessivo in casa della Juventus dice che ci sono state 53 vittorie bianconere in 103 partite, mentre 25 sono stati i successi rossoneri così come i pareggi.

