Juventus-Milan, dichiarazioni pre partita Pioli:”Obiettivo riportare il Milan in Europa”

Dopo tanto tempo siamo giunti alla vigilia di Juventus-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia. L’ex allenatore di Lazio e Inter ha esposto in maniera chiara e dettagliata tutte le tematiche all’ordine del giorno, non nascondendosi dietro un dito, ma cercando di motivare al massimo la sua squadra.

Questa sarà la prima partita di calcio dopo tanto tempo e per il Milan vale probabilmente il 70% della stagione. Un passaggio del turno e una vittoria in finale vorrebbe dire ingresso diretto in Europa e circa 20 milioni nelle casse rossonere.

Sulla sfida con la Juventus il tecnico ha precisato: “Domani partiamo alla pari, abbiamo uno svantaggio di risultato, ma abbiamo le qualità per giocarcela”. La squadra vuole passare il turno e ci proverà, per Pioli non c’è la scusante delle assenze, ma chi scenderà in campo dovrà onorare lo stemma.

Juventus Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia

Pioli non ha nascosto il confronto con Gazidis, per lui la cosa migliore è parlare, anche se ci sono differenti visioni. Pioli traccia la linea: “Riportare il Milan in Europa“, provandoci sia in Coppa Italia che in campionato e per nulla al mondo il tecnico rossonero vuole sentir parlare del suo futuro.

Juventus Milan, come già detto sarà la prima partita giocata dopo l’esperienza sanitaria e potrebbe essere un messaggio di speranza a tutta la nazione, che sta cercando con tutti i mezzi di sconfiggere il virus.

La partita appare scontata, la Juventus è più forte e parte giustamente con i favori del pronostico, il Milan deve cercare di giocare con la stessa determinazione mostrata dai ragazzi di Pioli nelle ultime 2 sfide ai bianconeri.

Certamente le voci sul Milan, su Ibrahimovic e su un nuovo allenatore non aiutano l’ambiente, la Juventus in Coppa Italia è una vera bestia nera del Milan, chissà se per una volta i tifosi milanisti si riprenderanno una rivincita come successo a Doha? Parola al campo.

