Juventus-Milan, Allegri “Domani bisogna vincere per restare aggrappati lì, non ho nessun potere decisionale sul nuovo Ds, domani gli unici in dubbio sono Vlahovic e Alex Sandro.”

La Juventus di Max Allegri si appresta a giocare l’ultimo match point per la Champions League domani sera contro il Milan nella gara dell’Allianz Stadium. I bianconeri in caso di successo terrebbero in vita le speranze di una qualificazione in Champions League portandosi ad un solo punto proprio dal Milan, in attesa dell’ultima gara di campionato.

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla viglia del match contro i rossoneri “È stata una settimana difficile e sicuramente non bella guardando i risultati, perché comunque, la delusione di Siviglia e la sconfitta di Empoli non hanno aiutato. Ora bisogna rialzarci perché domani sera arriva il Milan, in uno stadio che sarà pieno e dobbiamo cercare di consolidare la classifica. Momentaneamente abbiamo fatto sul campo 69 punti, domani vincendo riusciremo ancora ad avere qualche speranza per entrare in Europa e poi prepareremo l’ultima di Udine che chiuderà una stagione molto difficile.”



Il tecnico livornese ha poi continuato sul direttore sportivo “Con la società siamo d’accordo su tutto. Io faccio l’allenatore, non ho mai avuto il potere di decidere su determinate questioni. La società deve fare delle scelte che sono proprie a prescindere se bisogna scegliere il magaziniere oppure il direttore sportivo, queste sono cose su cui io non ho mai messo bocca e tantomeno il veto. Io sono un allenatore aziendalista e tengo molto alla società per cui lavoro, così come tutti i collaboratori che la società mette a disposizione.”



Sul rapporto con la società e sul contratto “Tra noi non è assolutamente cambiato nulla, poi è normale che quando mancano i risultati ci si inizia a fare delle domande. Ho parlato con la proprietà quattro giorni fa, perché l’ingegnere ci ha tenuto a farci sentire la sua vicinanza per queste ultime gare e sono parole che possono fare solo che bene. Io ho altri due anni di contratto e mi impegnerò fino alla fine per far sì che la Juventus il prossimo anno torni a competere per il campionato, ma la stagione prossima la decideremo il 5 di giugno, perché resta ancora molto su cui discutere e bisogna uscire da questa stagione più forti per l’anno prossimo.”



Sugli indisponibili “Sono tutti disponibili tranne Vlahovic e Alex Sandro che restano ancora in dubbio. Chiesa domani ci sarà, quest’anno ha avuto tanti problemi e l’anno prossimo dovrà consolidare la sua condizione e fare la differenza.”