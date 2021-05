Juventus: spunta Mihajlović per il dopo Pirlo

Continua il valzer di allenatore sulla panchina della Juventus per il prossimo anno. Quasi sicuramente Andrea Pirlo non sarà il traghettatore bianconero per la prossima stagione. Tra le tante ipotesi spunta anche il nome di Siniša Mihajlović, attuale tecnico del Bologna.

Una stagione anomala quella della Juventus. Dopo nove anni di puro dominio, i bianconeri stavolta non hanno lottato per lo scudetto. Ad avere la meglio è stata l’Inter che ha rotto l’egemonia bianconera. Sul banco degli imputati è finito il tecnico della Vecchia Signora, Andrea Pirlo. Da poco allenatore, è stato criticato fin da subito per essere passato direttamente in un grande club e non aver fatto la gavetta necessaria.

Infatti, i risultati lo hanno confermato. Nel turno scorso la Juventus ha perso in casa per 3-0 contro il Milan. Quella di domenica è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Pirlo, di fatto, non continuerà ad essere l’allenatore della Juventus. Oggi c’è la sfida con il Sassuolo, anch’esso con ambizioni europee, per poter sognare almeno in un posto in Champions League.

Juventus, Mihajlović per la panchina bianconera

Non sono pochi i nomi di allenatori accostati alla Juventus. Tra tutti ci potrebbe essere un ritorno di fiamma di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è sicuramente molto apprezzato dall’ambiente juventino ma si era parlato di avance del Real Madrid. Oltre a lui, l’ultimo nome che sembra essere spuntato è quello di Siniša Mihajlović del Bologna. L’allenatore serbo, che ha raggiunto una salvezza tranquilla coi rossoblù, è da tempo nei radar bianconeri.

Mihajlović piace molto ad Andrea Agnelli anche se sarebbe rischioso esporlo in una piazza così importante. Potrebbe essere un ottimo nome, però, per ripartire in caso di qualificazione in Europa League. Oltre a lui, l’altro nome potrebbe essere quello di Simone Inzaghi che però non ha ancora rinnovato con la Lazio. Esclusa, invece, l’ipotesi Gennaro Gattuso che sembra prossimo alla Fiorentina.

