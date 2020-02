Juventus, Matuidi annuncia il rinnovo: “Resto anche il prossimo anno”

Blaise Matuidi resterà alla Juventus anche la prossima stagione. Ad affermarlo è lo stesso centrocampista francese che ha dichiarato come il club bianconero abbia esercitato un’opzione presente nel suo contratto.

Il rapporto tra la Juventus e Blaise Matuidi continuerà anche il prossimo anno. Il centrocampista francese ex PSG ha infatti annunciato che rinnoverà il suo contratto con il club bianconero.

Negli ultimi giorni, prima il presidente del Lione Aulase poi il ds del club francese Juninho avevano dichiarato come in estate avrebbero tentato l’assalto per Matuidi, ma ora tutto cambia. Le parole del francese sono una vera doccia fredda per il club transalpino che dovrà puntare altri obiettivi.

Erano in molti tra addetti ai lavori e tifosi a pensare che questo potesse essere l’ultimo anno di Matuidi con la Juventus, ma alla fine il club bianconero ha deciso di puntare su di lui. Il giocatore francese, in un’intervista a Sport24 ha rivelato l’esistenza di una clausola presente nel suo contratto attivata dalla Juventus.

Questa clausola consiste in un’opzione automatica di rinnovo di un altro anno alla naturale scadenza del contratto ed il club bianconero ha deciso di esercitarla. Scelta che ha fatto felice Matuidi: “Sono molto felice di continuare un’altra stagione qui. Non ho mai avuto dubbi perché ho sentito la fiducia di tutte le parti. È certo che sto invecchiando e in questa scelta, penso anche alla mia famiglia che ama Torino”.

Fin qui in maglia bianconera Matuidi ha collezionato ben 118 presenze, segnando 8 reti e fornendo 7 assist. Sia con Allegri che con Sarri, il giocatore francese ha sempre trovato grande spazio, con l’ex allenatore del Napoli che più volte ribadito l’importanza tattica di un giocatore come lui.

