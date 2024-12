Juventus-Manchester City, dove vedere il match valido per la 6ª giornata di Champions League 2024-25. La partita si giocherà mercoledì 11 dicembre alle ore 21:00 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Manchester City sarà visibile in diretta streaming su Prime Video.

Juventus-Manchester City, 6° giornata di Champions League

Juventus-Manchester City. Bianconeri che sono reduci dal nono pareggio in questo campionato. Una rete di Mbangula in pineo recupero ha permesso alla formazione di Motta di rimanere imbattuta. Ma questi numero esagerato di pareggi non aiuta la vecchia signora. Manca ancora un equilibrio tra la fase offensiva e quella difensiva, occorre essere più attenti e reattivi perché lo scudetto passa quasi sempre da una fase difensiva forte.

Non rappresenta certo un buon viatico per la sfida al Manchester di Guardiola. Anche la formazione inglese non sta attraversando un buon momento, dato che è reduce da tre sconfitte, un pareggio ed una sola vittoria nelle ultime cinque sfide di Premier League.

In Champions League le due squadre hanno gli stessi punti, ovvero 8, con due vittorie, due pareggi ed una sconfitta all’attivo. La formazione bianconera, dunque, è attesa da un match molto delicato che può dire quali saranno le sue probabilità di passare al turno successivo.

Guardiola è sembrato molto preoccupato delle difficoltà palesate dai suoi nelle ultime sfide. Soprattutto in Europa è reduce da un pareggio contro il Feyenoord, dopo che la squadra inglese era andata in vantaggio di tre reti. La situazione sembra un po’ preoccupare il maestro spagnolo. Che sia la sindrome della pancia piena? Una formazione, che ha vinto tutti i trofei importanti, può sentirsi appagata?

Juventus-Manchester City. Dall’altro lato la Vecchia Signora si può dire abbia la sindrome opposta. Quando gioca in contesti europei sente una tale pressione addosso che non riesce a canalizzarla in una giusta maniera di stare in campo, in una ferocia e determinazione importanti.

L’attenuante della rosa giovane e dei pochi ricambi in certe zone del campo (vedasi alla voce attacco) non possono essere delle scusanti. La formazione di Thiago Motta è ad un bivio importante per il futuro in questa competizione. Una sconfitta potrebbe mettere a serio rischio il suo percorso, già un po’ rallentato in campionato.

Due formazioni che si leccheranno le rispettive ferite, in momenti non esaltanti. Sarà una battaglia per risalire la classifica e respirare un po’. Per questo i tre punti in palio si possono definire oro colato per entrambe.

Il City sembra poter riprendersi più favorevolmente rispetto ai bianconeri, visto che negli ultimi due turni hanno ottenuto quattro punti, frutto di una vittoria ed un pareggio. Bianconeri che, invece, con tre pareggi consecutivi hanno complicato ulteriormente la loro posizione di classifica.

Dove vedere Juventus-Manchester City in diretta TV e streaming:

Data: 11 Dicembre

11 Dicembre Orario: 21:00

21:00 Streaming: Prime Video

Juventus-Manchester City, match della 6ª giornata di Champions League, sarà trasmesso in esclusiva su Prime Video per gli abbonati della piattaforma AMAZON. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone e tablet.

La telecronaca di Juventus-Manchester City è a cura di Sandro Piccinini affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione i commenti e le immagini di Prime Video.

Juventus Manchester City, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Manchester City in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Manchester City le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Savona; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Conceição; Vlahovic. Allenatore: Motta.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Gvardiol, Aké, Akanji, Lewis; Nunes, Gundogan, Bernardo Silva; Grealish, Foden, Haaland. Allenatore: Guardiola.

