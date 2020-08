Juventus-Lione Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 7-8-2020

La Juventus ospita il Lione nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo la sconfitta per 1-0 dell’andata. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: dubbi Dybala e Pjanic per Sarri, mentre Garçia recupera Depay. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

Se la Coppa Italia non era certo un obiettivo primario, ma comunque fa male perdere in finale ai calci di rigore, e il nono titolo consecutivo in campionato un dovere assolutamente da non fallire, ma comunque un record incredibile nella storia del calcio italiano ed europeo, non si può dire lo stesso per la Champions League, visto che rimane il grande sogno, nonché la vera conditio sine qua non del progetto della Juventus, che ora non può più sbagliare.

Infatti, non sarà affatto facile per i bianconeri rimontare dalla sconfitta per 1-0 in Francia contro il Lione alle ore 21:00 nella sfida di ritorno degli ottavi all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, solo la prima di quattro partite che dovranno completare il tabellone delle Final Eight in sede unica.

I bianconeri non possono assolutamente fallire, soprattutto tenendo conto che è stato l’anno dei record negativi, nonostante la vittoria del campionato, e c’è sempre una panchina in bilico, il cui futuro sarà deciso esclusivamente da quanto si riuscirà a fare in questa competizione, mentre i francesi torneranno per la prima volta in campo dopo il lockdown, a causa del quale il loro campionato è stato concluso anzitempo con l’umiliante settimo posto e l’esclusione dalle prossime edizioni delle coppe europee.

Ultime sulle formazioni di Juventus-Lione:

L’obiettivo di Maurizio Sarri è recuperare Dybala, mentre saranno sicuramente assenti Khedira, Douglas Costa e De Sciglio, oltre al rientrante dal prestito Pjaca. In difesa torna De Ligt al fianco di Bonucci, con Cuadrado a destra e il ballottaggio tra Alex Sandro e Danilo sulla sinistra, davanti a Szczesny. In mediana sicuri titolari Bentancur e Rabiot, mentre Pjanic non è al meglio, ma dovrebbe farcela a discapito di Matuidi, che altrimenti potrebbe essere preferito al francese. In attacco è già pronto Higuain al fianco del recuperato Cristiano Ronaldo e del confermato Bernardeschi.

Intera rosa a disposizione di Rudi Garçia, che punterà sul collaudato e camaleontico 3-5-2 grazie alla presenza di Cornet sulla sinistra, che permetterà di trasformare il modulo in un più offensivo 4-3-3 affiancandosi a Depay e Dembelè in attacco e con l’abbassamento di Dubois nel quartetto di difesa al fianco di Marcelo, Denayer e Marcal a protezione di Lopes. In mediana, invece, spazio al trio formato da Mendes, Guimaraes e il gioiellino, nonché uomo mercato, Aouar.

Probabili formazioni Juventus-Lione:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.

LIONE (3-5-2): Lopes, Denayer, Marcelo, Marcal, Dubois, Mendes, Guimares, Aouar, Cornet, Depay, Dembelè.

Come vedere Juventus-Lione in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Juventus Lione, Ritorno Ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Ma sarà possibile vedere la partita anche in chiaro sul digitale terreste su Canale 5 HD.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus Lione in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Mentre è possibile vedere la partita in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito Sportmediaset.it semplicemente collegandosi alla home page.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Lione:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus Lione in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Juventus-Lione:

Sono ben 5 i precedenti totali tra Juventus e Lione, con bilancio nettamente a favore dei bianconeri con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, 5 gol fatti e 3 gol subiti.

Entrambe le squadre hanno perso le loro ultime due partite in campionato, seppur i francesi addirittura a febbraio, ma si riparte dalla vittoria del Lione per 1-0 dell’andata.

