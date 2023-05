Juventus-Lecce, Allegri: “Domani gara difficile, il Lecce lotta per un obiettivo importante, Rabiot potrà rifiatare, Di Maria torna a disposizione.”

La Juventus di Max Allegri è a caccia va a caccia dei tre punti nel prossimo match di campionato in programma contro il Lecce nel turno infrasettimanale. L’obiettivo dei bianconeri resta quello di arrivare secondi in campionato per migliorare il piazzamento dello scorso anno, in attesa di conoscere quali saranno le decisioni extracampo che la Juventus attenderà nei prossimi mesi.

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce “Intanto abbiamo raggiunto questa fatidica quota 60 punti, a poco alla volta siamo riusciti in questo. L’atteggiamento della squadre nell’ultima gara è stato molto buono, ma abbiamo sbagliato molto nella fase conclusiva. Domani sarà una partita diversa perché è la seconda partita in tre giorni e perchè il Lecce ha l’obiettivo della permanenza in Serie A e, quindi, bisognerà essere bravi, concentrati e rispettosi.”



Il tecnico livornese ha poi continuato “Il bilancio verrà fatto a fine anno, noi abbiamo ancora due obiettivi molto importanti che sono uno dei primi quattro posti e l’Europa League, poi vedremo. In tutte le annate ci sono cose negative e positive, ma noi stiamo lavorando per tornare a essere competitivi e a lottare per lo scudetto almeno fino alla fine del campionato, quest’anno non ci siamo riusciti per tutta una serie di vicissitudini e bisognerà essere bravi nel finire la stagione al meglio.”

Su Vlahovic “In questo momento gli obiettivi personali sono importanti, ma devono essere messi a disposizione della rosa. Alla fine della stagione uno può far bene o male, ma se la squadra non raggiunge degli obiettivi alla fine si ha fatto tutti male. Vlahovic sta bene, è entrato a Bologna e domani deciderò se farlo partire dall’inizio o meno, ma sono contento di quanto ha fatto fin qui.”

Su Rabiot e Di Maria “Forse Rabiot non sarà ai livelli di qualche mese fa, ma anche a Bologna ha fatto una gara importante come tutti. Domani è possibile che riposi. Riguardo Di Maria sta bene, gli è passato il dolore alla caviglia e lui è un giocatore dal quale noi ci aspettiamo tanto. In questo momento qui tutti devono mettere le proprie caratteristiche al servizio della squadra ed è normale che un giocatore come Di Maria può fare la differenza in qualsiasi partita.”