Juventus-Lecce 2-1, dichiarazioni post partita Allegri: “Vlahovic ha fatto un gol straordinario, Pogba è entrato molto bene. De Laurentis pensi a godersi lo scudetto, che per lui è il primo”

La Juventus di Max Allegri torna al successo in campionato per 2-1 all’Allianz Stadium contro il Lecce, nei bianconeri torna al gol anche Dusan Vlahovic dopo un digiuno durato più di un mese. Con questo successo i bianconeri consolidano il terzo posto in solitaria a solo una lunghezza dalla Lazio seconda.

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa nel post partita con l’analizzare la prestazione dei suoi “De Sciglio ha avuto una lesione al crociato e quindi finisce qui purtroppo la sua stagione, siamo molto dispiaciuti e amareggiati, perché, dopo che siamo riusciti a tornare alla vittoria in campionato dopo più di un mese, perdere De Sciglio che stava molto bene dispiace. Vlahovic oggi ha fatto un gol meraviglioso e ha finito la partita in crescendo, dove negli ultimi minuti è riuscito anche a sovrastare l’avversario e di questo sono molto contento. È normale per un giocatore come lui, che in questa stagione ha avuto periodi brutti dove la palla non entrava e dove ha dovuto combattere con la pubalgia e, quindi, credo che tutto questo servirà anche a lui per trovare un giusto equilibrio. Lui arrivava dalla Fiorentina nella quale tutto era bello e la palla entrava sempre e questo deve servire per accettare che i momenti brutti arrivano per tutti e bisogna essere bravi a limitarli.”



Il tecnico livornese ha poi continuato “Io credo che tra oggi e domenica scorsa la squadra abbia creato molto, nonostante anche oggi la squadra abbia sbagliato molti passaggi, però l’importante è creare, perché poi i gol arrivano. Oggi abbiamo rischiato maggiormente solo sulle palle inattive perchè loro sono stati molto bravi a calciarle e a saltare.”

Su Pogba e Chiesa “Pogba oggi è entrato bene, ha fatto 25 minuti molto buoni e purtroppo non l’abbiamo mai avuto a disposizione tutto l’anno. È stata una stagione maledetta per lui e adesso bisognerà gestire il minutaggio che ha nelle gambe. Per quanto riguarda Chiesa, è entrato, si è dato da fare e si è reso molto utile alla squadra.”

Sulle parole di De Laurentis “Non ho da dire niente a riguardo, se non il fatto che mi sento di fare i complimenti al Napoli per lo scudetto vinto, strameritandolo nel modo più assoluto. Io spero che De Laurentis si goda questo scudetto che per lui è il primo, perche io i primi scudetti vinti col Milan e con la Juventus non me li dimenticherò mai.”