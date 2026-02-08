Juventus – Lazio LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 24° Giornata

Dove vedere Juventus – Lazio in Diretta Tv e Streaming Live, 24° Giornata Serie A, Domenica 8 Febbraio ore 20:45.

Dopo la deludente eliminazione in Coppa Italia arrivata a metà settimana a Bergamo contro l’Atalanta sconfitta 3 a 0, la Juventus è chiamata a reagire subito in Serie A davanti al proprio pubblico nel big match di domenica sera contro la Lazio.

In campionato la Juventus dopo la sconfitta di Cagliari ha ottenuto 2 vittorie consecutive contro Napoli e Parma ed è al momento al quarto posto in classifica con 45 punti a -4 dal Napoli che ne ha 49.

Lo stop nella competizione nazionale ha interrotto il buon momento bianconero, rendendo questa sfida ancora più delicata sul piano mentale e di classifica.

I precedenti recenti sorridono ai padroni di casa in vista della sfida: la Juventus ha infatti vinto le ultime tre partite casalinghe contro la Lazio, un dato che rafforza ulteriormente la fiducia dell’ambiente bianconero alla vigilia del nuovo confronto.

Situazione opposta per i biancocelesti, che arrivano a Torino sull’onda dell’entusiasmo dopo la vittoria conquistata la scorsa settimana nei minuti di recupero contro il Genoa un successo pesante che ha rafforzato morale e ambizioni. La Lazio è all’ottavo posto con 32 punti e ha bisogno e ha bisogno di vincere se vuole tornare in corsa per la Zona Europa.

Il match di andata all’Olimpico giocato il 26 ottobre scorso era stato vinto dalla Lazio per 1 a 0 con il gol decisivo di Basic.

Formazioni Ufficiali di Juventus – Lazio:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri.

Dove vedere Juventus – Lazio in Diretta TV e streaming:

Dove vedere Juventus – Lazio in Diretta TV e streaming:

Partita: Juventus – Lazio
Data e ora: Domenica 8 Febbraio ore 20:45

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Juventus:

Rivitalizzata dalla gestione tattica e mentale di Luciano Spalletti, la Juventus ha cambiato passo in campionato, vincendo sette delle ultime nove partite di Serie A e mettendo a segno 21 gol complessivi. Nello stesso periodo, solo l’Inter, principale candidata allo Scudetto, ha ottenuto un numero superiore di successi.

Questo rendimento ha permesso ai bianconeri non solo di rientrare stabilmente nella zona Champions, ma anche di staccare il pass per la fase a eliminazione diretta della Champions League, alimentando entusiasmo e fiducia nell’ambiente torinese.

La scorsa settimana, in campionato, la Juventus aveva dato un segnale di forza superando nettamente il Parma con quattro reti, trascinata anche da una doppietta di Bremer. Tuttavia, quattro giorni più tardi, il quadro è cambiato bruscamente.

Nel quarto di finale di Coppa Italia disputato a Bergamo, i bianconeri sono stati travolti 3-0 dall’Atalanta, mancando così l’accesso a una potenziale semifinale contro la Lazio, che affronterà il Bologna nella corsa alla finale.

La sconfitta ha rappresentato una brusca frenata, proprio alla vigilia di un periodo cruciale. La squadra di Spalletti è ora chiamata a ritrovare continuità prima del Derby d’Italia contro l’Inter e del delicato spareggio di Champions League contro il Galatasaray.

Nonostante il passo falso in coppa, resta solido il rendimento interno: la Juventus è una delle due squadre ancora imbattute in casa in Serie A, insieme ai campioni in carica del Napoli, e ha incassato appena otto gol nelle gare di campionato disputate all’Allianz Stadium, confermandosi una delle difese più affidabili del torneo tra le mura amiche.

Come arriva la Lazio:

La Lazio può aggrapparsi a un precedente recente tutt’altro che banale: a ottobre ha vinto 1-0 la gara d’andata contro la Juventus e ora va a caccia di una storica doppietta stagionale, che in campionato manca addirittura dal 1943.

Alla guida dei biancocelesti c’è l’ex allenatore bianconero Maurizio Sarri, alle prese con una seconda esperienza estremamente complicata sulla panchina laziale. La gestione del mercato ha generato tensioni interne e fratture pubbliche, incidendo su un ambiente già fragile.

Sul piano sportivo, la Lazio è scivolata fino all’ottavo posto, pagando la cessione di diversi elementi chiave da una rosa già corta. Il distacco di nove punti dal sesto posto occupato dal Como rende concreta l’ipotesi di un’altra esclusione dalle competizioni europee, che sarebbe la seconda consecutiva.

Nel quadro generale poco incoraggiante, però, un segnale positivo è arrivato nell’ultimo turno di campionato: il rigore trasformato al 100’ da Danilo Cataldi ha regalato un successo per 3-2 contro il Genoa, al termine di una partita carica di tensione ed emozioni.

Quel dato non è casuale. La Lazio è infatti la squadra che ha segnato più gol in Serie A nei minuti di recupero del secondo tempo, con cinque reti, oltre un quinto del totale stagionale in campionato, a conferma di una squadra che resta viva fino all’ultimo.

Prima della trasferta di Coppa Italia a Bologna, in programma mercoledì prossimo contro il Bologna, Sarri è dunque chiamato a un altro esame delicato a Torino, dove servirà invertire il pessimo rendimento esterno.

I numeri lontano dall’Olimpico sono impietosi: nessuna squadra ha segnato meno gol in trasferta, appena sei reti in 11 partite, il peggior dato del club a questo punto della stagione dal 1990, con sole tre vittorie esterne raccolte finora. Un limite evidente che pesa sulle ambizioni laziali.

Pronostico Juventus-Lazio:

Dopo il pesante stop di Bergamo, la Juventus ha tutte le carte in regola per reagire immediatamente e tornare al successo in campionato. Il fattore campo e la solidità mostrata all’Allianz Stadium fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte dei bianconeri, attesi a una prestazione autoritaria.

La Lazio arriva invece a Torino in condizioni precarie, con una rosa indebolita dalle cessioni di giocatori chiave e ulteriormente penalizzata da assenze per infortunio e squalifica. Un contesto che rischia di esporre i biancocelesti contro una Juventus in crescita, soprattutto sul piano offensivo.

Alla luce del momento delle due squadre e delle difficoltà strutturali della Lazio, lo scenario più plausibile è una vittoria interna senza subire gol, con la Juventus capace di controllare la gara e colpire nei momenti decisivi.