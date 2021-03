Juventus-Lazio Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 06-03-2021

Juventus-Lazio, partita valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva streaming su DAZN e sul canale DAZN 1 per i clienti abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD.

Domani alle ore 20:45 la Juventus ospiterà la Lazio all’Allianz Stadium nella gara valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A.

I bianconeri vengono dalla vittoria contro lo Spezia per 3-0, ma non possono rilassarsi visto che l’Inter è tornata a +10 dopo la vittoria di ieri contro il Parma. La Juventus deve iniziare a trovare continuità di risultati se vuole tornare in lotta per lo scudetto.

Ha riposato invece la Lazio che contro il Torino non ha giocato a causa dei tanti casi di COVID-19 nel club granata. I biancocelesti sono ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League e verranno a Torino per fare risultato.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Lazio

Altri problemi per Pirlo che ieri si è visto privare anche di Bentancur, risultato positivo al COVID-19, e spera di avere almeno in panchina Bonucci, De Ligt e Cuadrado. Possibile dunque la difesa a tre con Danilo, Demiral ed Alex Sandro a difendere la porta di Szczesny, a centrocampo scelte obbligate con McKennie e Rabiot nel mezzo con Chiesa e Bernardeschi sugli esterni. In avanti torna Morata dal 1′ al fianco di Cristiano Ronaldo.

Non sorride nemmeno Simone Inzaghi che dovrà fare a meno di Radu, Luiz Felipe e di Lazzari, tutti out per infortunio. Sarà 3-5-2 per la Lazio con Reina in porta, Patric, Hoedt ed Acerbi in difesa, a centrocampo Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto si muoveranno nel mezzo, con Marusic e Lulic sugli esterni. In attacco Correa affiancherà Immobile.

Probabili formazioni Juventus-Lazio

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All. Simone Inzaghi

Dove vedere Juventus-Lazio in Diretta TV e Streaming Live

Juventus-Lazio, partita valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta esclusiva streaming su DAZN a partire dalle ore 20:45. Per vedere la partita basterà abbonarsi a DAZN al costo mensile di €9.99, con possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Inoltre, sarà possibile vedere la partita Juventus-Lazio sul canale DAZN 1 di Sky per tutti i clienti che si sono abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD.

Dove ascoltare la radiocronaca di Juventus-Lazio

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Lazio in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-Lazio

I precedenti tra Juventus e Lazio in casa bianconera sono nettamente favorevoli alla Vecchia Signora. La Juvents ha vinto 52 delle 86 partite disputate a Torino, pareggiandone 21 e perdendo solo in tredici occasioni.

L’ultima vittoria della Lazio a Torino risale ad Ottobre 2017 in rimonta per 2-1. Douglas Costa aprì le marcature, ma poi Immobile realizzò la doppietta decisiva, permettendo alla Lazio di vincere a Torino in campionato dopo 16 anni.

La Juventus ha incontrato molte difficoltà quest’anno, ma in casa è la solita dominatrice. I bianconeri hanno vinto 9 partite su 12, pareggiandone 2 e perdendo solo contro la Fiorentina. La Lazio, invece, viene da due sconfitte di fila in trasferta ed ha vinto solo 6 partite su 12.



