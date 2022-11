Juventus-Lazio Allegri: “con la Lazio partita bloccata, Vlahovic non se la sente.”

La Juventus vuole continuare a macinare punti in campionato per chiudere al meglio il 2022, i bianconeri, infatti, provengono da 5 successi di fila in campionato e non hanno nessuna intenzione di fermarsi mettendo nel mirino i tre punti contro la Lazio.

Juventus-Lazio: le parole di Allegri alla vigilia del match

Sul match si è espresso l’allenatore bianconero, Max Allegri, che ha chiarito alcuni punti sulla partita contro gli uomini di Maurizio Sarri, dichiarando di aspettarsi una partita molto bloccata, contro una squadra molto assestata e preparata come la Lazio, che nelle ultime gare, fatta eccezione per la disfatta contro la Salernitana, ha concesso pochissimo ai propri avversari. L’intento bianconero è quello di dare seguito a quanto fatto in campionato fin ora, preparandosi ad affrontare, però, la seconda miglior difesa del campionato.

Il tecnico livornese si è poi soffermato sulle condizioni di alcuni suoi giocatori come Di Maria e Vlahovic. Sul primo, Allegri ha mostrato indecisione sul minutaggio da concedere all’argentino, facendo intendere che non c’entrano le voci sui Mondiali, ma che l’ex PSG non sarebbe in condizioni ottimali per partire dall’inizio, molto più probabile un suo impegno a partita in corso. Sul serbo, invece, il discorso è diverso: sembra essere stato lui stesso a chiedere al mister di non prender parte alla gara di domenica a causa della propria condizione fisica.

Due parole sono state spese anche sul discorso scudetto, nel quale il tecnico ha espresso ancora la questione Napoli che, dopo 15 giornate, ha lasciato per strada soltanto 4 punti e ribadendo che la Juventus deve pensare a fare il proprio percorso.