Juventus – Lazio 3-0, voti e pagelle: Kean sempre più incisivo, vittoria di concretezza per chiudere l’anno

La Juventus chiude in bellezza il suo seppur tribolato 2022.

La banda di Max Allegri sconfigge la Lazio del grande ex di turno Maurizio Sarri con un bel 3-0 in quella che è, di fatto, l’ultima partita di Serie A per l’anno solare 2022.

Un bel successo, una vittoria ottenuta di concretezza, una dote di cui negli ultimi tempi i bianconeri avevano una gran necessità.

Contro una Lazio che, in pieno stile ‘sarriano’, si perde in un esasperato quanto sterile possesso palla.

Bianconeri che invece fin da subito fan vedere la concretezza dei loro ritrovati automatismi tattici.

Un Kean scatenato, che prima della doppietta sfiora il gol con un insidioso diagonale mancino su azione in incursione dalla sinistra.

E’ l’inizio di una serie di azioni da gol pericolose con cui i padroni di casa esternano la loro superiorità.

Qualche minuto dopo il gioiellino Fagioli dal limite dell’area trova la pronta risposta di Provedel.

E più avanti un lancio lunghissimo di Danilo imbecca perfettamente Milik che sfiora un gran gol con un ottimo sinistro a giro dalla distanza, a lato di poco.

Azione molto simile a quella che porta al gol che apre le marcature.

Rabiot conferma i suoi progressi, sia in fase di interdizione – recupera un gran pallone – che di impostazione – effettua un lancio lungo perfetto – con l’assist al bacio per il pallonetto vincente di Kean.

Lazio che si vede ben poco, il cui palleggio viene imbavagliato da una fase difensiva bianconera tornata ad essere una sicurezza, con l’esperienza di Danilo e la crescita del nuovo arrivato Bremer e del giovane Gatti, tutti e 3 sempre attenti nelle chiusure ed aggressivi sui portatori di palla avversari.

Nella ripresa i padroni di casa confermano le buone impressioni del primo tempo, con un approccio subito di nuovo aggressivo.

Sempre dalla fascia sinistra arrivano i principali pericoli, con una delle tante scorribande di Milik, che da posizione defilata impegna severamente un buon Provedel.

E’ il preludio al gol che arriva qualche minuto più tardi, con Kostic che dalla sua solita zolla prova un diagonale mancino di potenza, la respinta corta di Provedel e il tap-in vincente di Kean a porta vuota.

L’Azzurro – anche se deluso dalla recente mancata convocazione – sempre più decisivo in attacco, anche a sopperire all’assenza di Vlahovic, 5 gol nelle ultime 5 partite, 4 gol in campionato, 3 nelle ultime due gare, dopo il gol vittoria di Verona, nonché prima doppietta stagionale.

E’ praticamente il gol che pone la parola fine ad un match in cui i biancocelesti continuano a recitare la parte dei volenterosi ma inconcludenti.

Il nuovo entrato Luis Alberto impegna Szczesny nell’unica parata del suo match.

Su sponda opposta i bianconeri legittimano il vantaggio, con Milik che ormai isolati là davanti dopo l’ingresso di Kean per Di Maria, è sufficiente a creare lo scompiglio in area avversaria.

Juve che sostanzialmente fa scorrere i secondi sul cronometro fino al colpo finale, con Chiesa che torna a firmare un assist, crossando a centro area per lo smarcatissimo Milik che impreziosisce la sua partita con quello che è, di fatto, l’ultimo gol della Serie A nel 2022.

Anno che, come detto, per la Juve è stato tribolato, ma che Madama chiude con un bel successo, che allunga il filotto a 6 vittorie di fila e annessi clean sheets, proiettando la banda di Allegri al 3° posto in solitaria.

Voti e pagelle.

Danilo, voto 6.

Perpetua la sua opera di conversione da terzino offensivo a difensivo, e continua a farlo con tutti i crismi.

Bremer, voto 6.5

Diventa sempre più una sicurezza, sempre attento e all’erta quando il pallone arriva in area dalle sue parti.

Gatti, voto 6.5

Anche lui sta crescendo molto dopo una prima fase non positiva. Il giovanotto dimostra personalità nel modo deciso in cui interviene sugli avversari.

Fagioli, voto 6.5.

Altro campioncino in erba, già leader di un centrocampo in cui detta quasi i tempi.

Rabiot, voto 7.

L’assist per il gol che apre le marcature è una perla autentica, il lavoro in fase di interdizione preziosissimo, sta carburando lentamente, ma sta meritando la fiducia.

Kostic, voto 6.5

Si vede poco stavolta, ma sulla fascia sinistra ogni pallone passa prima dai suoi piedi, e solo dopo si sovrappongono i compagni, che lui serve sempre bene.

Kean, voto 7.5

Il migliore in campo, altamente incisivo a rimpiazzare l’assenza di Vlahovic, sul primo gol grande freddezza nel pallonetto, il secondo è facile facile a porta vuota, ma rimarca la sua capacità di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto, i numeri sono a suo favore, insomma, vive un momento sulla breccia !

Milik, voto 6.5

Si dimostra ancora una volta un validissimo raccordo in fase offensiva, in cui riesce sia ad essere pericoloso che giocare di sponda, e nel finale trova un gol meritato.

Chiesa, voto 6.

E’ palese che non abbia ancora il giusto minutaggio sulle gambe, ha il merito di piazzare l’assist per il gol definitivo di Milik.