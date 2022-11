Juventus-Lazio 3-0 dichiarazioni post partita Allegri: “nessuno credeva avessimo chiuso così prima della sosta.”

La Juventus sembra non volersi fermare più e chiude al meglio il proprio 2022 con una vittoria schiacciante sulla Lazio che cade per 3-0 all’Allian Stadium. Gli uomini di Max Allegri hanno avuto il pallino del gioco per l’intera gara, dominando una Lazio spenta e senza idee, concludendo questa prima parte di stagione al terzo posto in classifica.

Nel post partita sono arrivare le dichiarazioni del tecnico bianconero, Max Allegri, che ha iniziato soffermandosi sulla solidità difensiva che la propria squadra sta acquisendo di partita in partita, infatti, anche stasera il comparto difensivo è riuscito a mantenere la propria porta inviolata.

Non sono mancate le parole di elogio per i propri giocatori, le prime per l’argentino Angel Di Maria, che è entrato facendo benissimo e mettendo in risalto la solita tecnica sopraffina. Il tecnico è parso molto soddisfatto anche per la lunghezza della rosa che inizia a riscoprire pezzi pesanti come Paredes e Chiesa, in attesa del rientro in squadra di Paul Pogba.

Due parole sono state spese anche sul modulo; Allegri ha dichiarato che il 3-5-2 ha portato grandissimi risultati fino ad ora, ma ovviamente la squadra, per essere competitiva, deve avere delle alternative di gioco, anche perché non possono giocare sempre gli stessi giocatori e la Juventus non ha doppia soluzione per reparto sul 3-5-2. È molto probabile, quindi, che Allegri potrebbe optare per una coesistenza di moduli in base alla condizione dei propri giocatori.