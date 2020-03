Juventus-Inter (2-0): le dichiarazioni di Maurizio sarri

Juventus-Inter 2 a 0: Ramsey e Dybala restituiscono il primo posto in classifica a Maurizio Sarri

L’atmosfera quasi surreale che si respirava, questa sera, tra gli spalti vuoti dell’Allianz Stadium non sembra aver turbato lo spirito della Juventus e dell’Inter che sono riuscite, comunque, a regalare un bello spettacolo sul campo.

La partita riesce a sbloccarsi solo nella ripresa, dopo un primo tempo fatto solo di occasioni e che termina tuttavia sul punteggio dello 0 a 0.

I bianconeri riescono a spezzare l’equilibrio solo al 55′ grazie alla rete di A.Ramsey che porta in vantaggio la Juventus approfittando di una palla contesa in area neroazzurra. A fare il bis, poi, ci pensa la Joya decisivo dopo soli 7 minuti dal suo ingresso in campo. Il tabellone sentenzia: è 2 a 0.

La squadra di Sarri strappa 3 punti fondamentali all’Inter riuscendo così a riappropriarsi del primo posto in classifica e a portarsi a +1 dalla Lazio. Brutte notizie per i neroazzurri che scivolano a -9 dalla capolista e si allontanano sempre più dalla zona scudetto.

Al termine del match l’allenatore bianconero Maurizio Sarri, mostrandosi abbastanza soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori, rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport e afferma:

“E’ una vittoria importante, ma ci sono ancora tante gare da giocare. Il percorso è ancora lungo, la squadra mi è piaciuta per qualità ed equilibrio. Abbiamo concesso pochissime palle goal all’Inter”.

Il tecnico si esprime anche in merito ai singoli e su Dybala afferma:

“Ho deciso soltanto ieri di lasciare fuori Dybala. Era una carta importantissima da giocarsi nel momento decisivo della partita. Paulo quando entra così sa diventare devastante, l’ho voluto mettere nonostante l’1-0 perché era il suo momento per chiudere la partita” .

Continua poi soffermandosi su Ramsey:

“Rispetto a quando faceva il trequartista ha una condizione fisica diversa, ma c’è da dire che in questa nuova posizione sta facendo bene”

Ma come proseguirà il campionato con la questione coronavirus?

“E’ difficile dirlo, ma se c’è una categoria che mi fa paura sono i tuttologi, che parlano in mezzora di sei argomenti diversi. Posso parlare di argomenti attorno al calcio, la mia conoscenza altrimenti è limitata. Mi posso solo chiedere se sia giusto togliere due ore di svago alle persone che sono bloccate in casa o far rischiare qualcosa ai diretti ai lavori. Non so quanto sia elevato il rischio”.

