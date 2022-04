Juventus-Inter, conferenza stampa pre-partita Simone Inzaghi  

Un Simone Inzaghi molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti gli argomenti affrontati dal tecnico in vista della gara che i suoi giocheranno contro la Juventus.

Sulla partita: “Il nostro brutto momento può e deve terminare in una gara dal peso specifico come questa qui. Vincere potrebbe servire a dare un segnale forte a noi stessi e alle avversarie. Fondamentale sarà una buona partenza, contro una Juve che si è anche molto rinforzata”.

Determinazione: “Sappiamo 45 giorni fa dove eravamo e quanto abbiamo perso da allora. Le prestazioni ci sono sempre state, ma ora serve fare grande risultato. In campo con rabbia e carattere”.

Simone Inzaghi, 45 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Critiche: “Accetto solo quelle costruttive, altre costruite ad arte neanche le leggo, anche perché so da dove provengono. L’unica certezza è che siamo in semifinale di Coppa Italia e in corsa in campionato dopo un netto ridimensionamento. Senza dimenticare gli ottavi di Champions raggiunti dopo più di 10 anni e la Supercoppa vinta”.

Rientri: “Brozovic e De Vrij sono due calciatori fondamentali per noi. Si sono allenati in gruppo e saranno convocati. Poco prima della gara capirò se schierarli”.