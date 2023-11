Juventus-Inter, conferenza stampa pre-partita Simone Inzaghi

Un Simone Inzaghi molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa-pre partita. Tanti i temi analizzati dal tecnico in vista del match che i suoi affronteranno contro la Juventus.

La partita: “Sarà una grande sfida. Giocare in uno stadio pieno sarà molto stimolante, soprattutto se si stratta di una gara come Juventus-Inter, che per tutti sappiamo cosa rappresenta”.

Prima contro seconda: “Non mi sorprende vedere la Juventus così vicina a noi. Parliamo di una squadra allenata da un tecnico con mentalità vincente che, per di più, ha anche il vantaggio, che non gli invidio, di poter preparare le gare in una settimana intera”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Disponibilità: “Parte dei calciatori sono tornati solamente ieri dagli impegni con le nazionali. Cuadrado e Sanchez saranno valutati nella rifinitura. Il primo sta smaltendo un problema fisico mai avuto prima in carriera, mentre il secondo è tornato con una leggera distorsione alla caviglia. A prescindere ho grande fiducia nei miei calciatori”.

Importanza della gara: “Fare bene conta tanto, ma siamo a un terzo del campionato, mancano ancora tantissime partite dopo. Chiaramente non firmerei per il pareggio. Faremo la nostra partita consci delle difficoltà che potrebbero esserci”.

Rinnovo dei dirigenti: “Non ho ancora visto Marotta, Ausilio e Baccin, ma una loro permanenza a lungo nell’Inter mi farebbe davvero piacere. Sono tre grandi persone che vivono di Inter 24 ore su 24”.