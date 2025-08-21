Juventus insiste per Kolo Muani, ma il PSG alza le richieste: sondati anche Nicolas Jackson e Lois Openda

Kolo Muani - Stadiosport.it

La Juventus non molla Randal Kolo Muani, ma la trattativa con il Paris Saint-Germain si sta rivelando più complicata del previsto. I bianconeri e l’attaccante francese hanno espresso chiaramente la volontà di proseguire insieme dopo i sei mesi di prestito, ma l’operazione sta diventando un braccio di ferro sul piano economico.

Il club torinese ha già versato 3,6 milioni di euro per il prestito e sta trattando da settimane con il PSG per un nuovo prestito con obbligo di riscatto a fine stagione. Tuttavia, ogni volta che l’accordo sembra vicino, la dirigenza parigina cambia le carte in tavola e prova a rialzare la richiesta economica.

Nonostante le difficoltà, a Torino regna l’ottimismo: la Juventus è convinta che, alla fine, riuscirà a trovare l’intesa definitiva per il centravanti francese di 26 anni, già protagonista in maglia bianconera con gol pesanti in campionato e al Mondiale per Club.

Parallelamente, la dirigenza juventina si sta muovendo per coprire ogni scenario. Sono infatti arrivati sondaggi per Nicolas Jackson, attaccante del Chelsea escluso dalla prima lista della Premier League, e per Loïs Openda, bomber belga del RB Lipsia acquistato nel 2023 per 40 milioni di euro dal Lens.

L’obiettivo della Juventus resta chiaro: regalare a Thiago Motta un attacco competitivo e completo. Kolo Muani rimane la prima scelta, ma i bianconeri non vogliono farsi trovare impreparati se il PSG continuerà a tirare troppo la corda.