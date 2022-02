Juventus, infortunio Zakaria: out 3 settimane

Juventus, brutte notizie dall’infermeria: infortunio all’adduttore per Zakaria che starà fermo circa un mese.

Altro infortunio muscolare in casa Juventus: Denis Zakaria, uscito a pochi minuti dalla fine della gara di sabato pomeriggio contro l’Empoli, ha riportato una lesione di basso grado al muscolo adduttore della gamba sinistra. Un infortunio che dovrebbe tenerlo lontano dai campi di gioco per almeno tre settimane, se non per un mese.

L’ex Gladbach salterà dunque la sfida cruciale contro il Villarreal, nel ritorno degli ottavi di Champions League. L’infortunio di Zakaria complica ulteriormente i piani di Max Allegri in vista di quello che si preannuncia un finale di stagione incandescente. La Juventus è ancora in lizza su tutti i fronti, sta riuscendo ad aprirsi un piccolo spiraglio per inserirsi nella lotta Scudetto e avrebbe pertanto bisogno che tutti i suoi effettivi fossero integri.

Denis Zakaria in allenamento con la Juventus. Immagine dal suo profilo Twitter

L’infortunio di Zakaria allunga invece a nove la lista di indisponibili della Juventus. L’assenza dell’elvetico lascia la mediana bianconera a corto di risorse. Sono solo tre i centrocampisti a disposizione di Max Allegri per questo frangente cruciale della stagione: Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Arthur.

Scelte obbligate per il mister di Livorno che, anche se volesse puntare sul 4-4-2, così da ricorrere a soli due mediani, si ritroverebbe in deficit di esterni, visti gli infortuni di Chiesa, Bernardeschi e Sandro. Max dovrà dunque inventarsi qualcosa in vista della gara contro la Fiorentina, snodo fondamentale per la Coppa Italia.

Zakaria, appena arrivato, aveva inciso con un gol al Verona. Ora la Juventus dovrà fare a meno di lui.

