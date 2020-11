Juventus, infortunio Ramsey: il gallese out tre settimane

La Juventus ha comunicato con una nota ufficiale comparsa sul proprio sito che Aaron Ramsey ha riportato una lesione di basso grado a carico del muscolo retto femorale della coscia destra. Il gallese salterà le partite con la nazionale e dovrebbe tornare a disposizione per fine Novembre.

All’indomani del successo netto contro il Ferencvaros, la Juventus è tornata subito al lavoro per preparare la difficile trasferta di Roma contro la Lazio. Partita alla quale non prenderà parte Aaron Ramsey che ieri è uscito anzitempo dal campo per un problema muscolare.

Come comunicato dalla Juventus con una nota ufficiale sul proprio sito, il gallese è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti al JMedical che hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo retto femorale della coscia destra.

Il club bianconero, nel comunicato, fa sapere come le condizioni di Ramsey verranno rivalutate tra dieci giorni. Ciò significa, naturalmente, che il gallese sarà costretto a saltare gli impegni della propria nazionale oltre alla sfida contro la Lazio.

Pertanto, Ramsey starà fuori per un totale di tre settimane circa prima di tornare a completa disposizione di Pirlo che dovrà rinunciare nei prossimi impegni. Il tecnico bianconero spera di avere quantomeno a disposizione De Ligt per la sfida contro la Lazio, ma al momento filtrerebbe pessimismo sul rientro del difensore olandese.

