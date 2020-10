Juventus, infortunio Chiellini: out per circa 10 giorni

La Juventus, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito e sui suoi canali social, ha fatto sapere che Giorgio Chiellini non ha riportato alcuna lesione alla coscia destra dopo l’infortunio subito ieri a Kiev. Il difensore dovrebbe restare out per circa 10 giorni.

Buone notizie per la Juventus che all’indomani della vittoria contro la Dinamo Kiev era preoccupata per le condizioni di Giorgio Chiellini, uscito al 17′ della sfida contro gli ucraini per un problema alla coscia destra. Il difensore è stato sottoposto quest’oggi agli esami strumentali di rito che non hanno evidenziato lesioni muscolari.

A comunicarlo è stata la stessa Juventus con una nota ufficiale comparsa sul proprio sito. Il club bianconero ha anche fatto sapere come le condizioni del giocatore saranno valutate giorno per giorno e Chiellini dovrebbe restare out per circa 10 giorni.

Un bel sospiro di sollievo per Pirlo che ieri a Sky aveva rivelato come Chiellini aveva accusato un problema al flessore. Un problema che ha spesso dato fastidio al difensore bianconero e della nazionale italiana, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio.

La Juventus ospiterà il Verona domenica sera all’Allianz Stadium ed oltre a Chiellini, dovrà fare ancora a meno di Cristiano Ronaldo e di McKennie, ancora alle prese con il COVID-19. Sarà assente anche De Ligt che è quantomeno rientrato parzialmente in gruppo questa settimana.

Mercoledì, invece, a Torino arriverà il Barcellona per la seconda giornata di Champions League, con Pirlo che si augura che Chiellini possa fare un recupero lampo ed essere a disposizione per una partita così importante.

