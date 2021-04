Juventus-Genoa Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 11-04-2021

Juventus-Genoa, partita valevole per la trentesima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport (canale 252 del satellite) ed in streaming su Sky Go e Now Tv. Pirlo riproporrà McKennie dal primo minuto, Ballardini senza lo squalificato Strootman.

Domani alle ore 15:00 la Juventus ospita all’Allianz Stadium il Genoa nella partita valevole per la trentesima giornata di Serie A.

I bianconeri sono tornati al successo dopo due partite battendo il Napoli 2-1 nel recupero della terza giornata e rilanciandosi in zona Champions Leauge, prendendosi la terza posizione. A nove giornate dal termine, la Juventus sa di non poter più sbagliare e non può permettersi soprattutto il lusso di lasciare altri punti in casa.

Il Grifone, invece, si trova a +10 sulla zona retrocessione ed in una posizione di classifica relativamente tranquilla. Tuttavia, la matematica salvezza ancora non è arrivata ed il Genoa tenterà il colpaccio a Torino per fare un altro importante passo avanti.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Genoa

Pirlo non dovrebbe cambiare molto la formazione rispetto a quella vista contro il Napoli. Sarà 4-4-2 con Szczesny che tornerà tra i pali, in difesa ballottaggio tra Chiellini e Demiral per un posto al fianco di De Ligt col primo favorito, mentre sulle corsie laterali spazio a Cuadrado a destra e a Danilo a sinistra, con Alex Sandro a riposo. A centrocampo dovrebbe tornare McKennie titolare sull’esterno di destra, con Chiesa a sinistra e Bentancur e Rabiot nel mezzo. In attacco possibile titolarità per Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo.

Ballardini dovrà fare a meno dello squalificato Strootman e di Pellegrini, ancora out per infortunio. Il Genoa si schiererà con il 3-5-2 con Perin in porta, Masiello, Radovanovic e Criscito a comporre il terzetto di difesa, Behrami, Badelj e Zajc saranno gli interni di centrocampo mentre Biraschi e Zappacosta agiranno sugli esterni. In attacco sarà Scamacca a far coppia con Destro.

Probabili formazioni Juventus-Genoa

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Demiral, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Andrea Pirlo

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Rovella, Badelj, Zajc, Zappacosta; Scamacca, Destro. All. Davide Ballardini

Dove vedere Juventus-Genoa in Diretta TV e Streaming Live

Juventus-Genoa, partita valevole per la trentesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD (canale 202) e su Sky Sport (canale 252 del satellite) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Genoa in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Genoautilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Genoa

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Genoa in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-Genoa

Sono 66 i precedenti tra Juventus e Genoa in casa della Vecchia Signora, con i bianconeri che hanno vinto in ben 52 occasioni. Ci sono stati poi 11 pareggi mentre sono state solo 3 le affermazioni rossoblu a Torino.

Il Genoa non vince a Torino da tantissimo tempo e per trovare un successo rossoblu in casa della Juventus bisogna tornare al 1991, quando il Grifone si impose per 1-0. Da allora negli ultimi 20 confronti sono arrivati solo 4 pareggi e ben 16 sconfitte.

Quest’anno in casa la Juventus è stata meno costante rispetto agli altri anni, lasciando 3 punti in ben 4 occasioni, pareggiando 2 partite contro Atalanta e Verona e perdendone 2 contro Fiorentina e Benevento. I bianconeri, però, sanno che in questo finale di stagione non possono permettersi ulteriori errori e daranno il massimo per ottenere la vittoria.

Lontano da Marassi, invece, il Genoa ha conquistato solo 14 punti sui 42 disponibili, con sole 3 vittorie. Poi sono arrivati 5 pareggi e 6 sconfitte, ma solo due volte nelle ultime 10 partite il Grifone non è riuscito a portare via punti dai campi avversari.

