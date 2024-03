Juventus-Genoa dove vedere il match valido per la 29ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 17 marzo alle ore 12:30 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Genoa sarà visibile in diretta su Sky Sport ed in streaming su DAZN oltre a Now Tv e Sky Go.

Juventus-Genoa, 29° giornata Serie A

Juventus-Genoa. Allegri ha l’obbligo di riconquistare i tre punti, visto che è reduce da un pareggio contro l’Atalanta. Una sola volta la madama ha vinto in sette giornate, nel match contro il Frosinone. Questo è un bottino piuttosto amaro per i bianconeri, i quali ora sono scivolati in terza posizione, dietro al Milan di un punto.

Ora ha dieci punti di vantaggio nei confronti della quinta, ma occorre ricominciare a macinare punti. Bologna e Roma viaggiano forte, non bisogna perdere ulteriore strada di vantaggio nei loro confronti.

Le sue dichiarazioni al termine della sfida contro gli orobici parlano chiaro, denunciando le svariate disattenzioni difensive. Non è ammissibile e bisognerà migliorare su questo aspetto:

“Facciamo buone partite, ma prendiamo gol troppo facilmente. Abbiamo giocato bene contro una buona Atalanta, potevamo fare meglio sui due gol. Nel secondo tempo siamo stati molto più arrembanti, bisogna sicuramente migliorare la fase difensiva quando siamo in vantaggio”.

Juventus-Genoa. Gilardino si augura di vedere il Genoa visto nella ripresa rispetto a quello mostrato nella prima frazione del match giocato contro il Monza sabato scorso. Proprio da quelle certezze che vuole ripartire, perché la sua squadra ha bisogno di punti, dietro corrono e non sono ancora certi di guadagnare la salvezza. Ecco le sue parole al termine dell’ultima sfida giocata:

Peccato per il primo tempo, troppo brutto per essere vero. Nel secondo abbiamo fatto una partita da Genoa, abbiamo ripreso la gara per poi prenderla in mano. C’è stata la possibilità di vicnerla, invece ci lecchiamo le ferite e ripartiamo a testa bassa, continuiamo a lavorare perchè abbiamo necessità di punti, perchè dietro corrono. Non posso rimporverare nulla ai miei ragazzi per la voglia messa nel secondo tempo, peccato per il primo in cui abbiamo concesso troppe situazioni facili al Monza”

Dove vedere Juventus-Genoa in diretta TV e streaming:

Data: 17 marzo

17 marzo Orario: 12:30

12:30 Canale tv: DAZN , Sky Sport

, Streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go

Juventus-Genoa match della 29ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Genoa sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Genoa in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Genoa è a cura di Stefano Borghi affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn, oltre ai commenti e le immagini da Sky Sport.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus-Genoa, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Genoa in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Genoa, le ultimissime

Allegri schiererà il 3-5-2 con Vlahovic e Chiesa a costituire il reparto avanzato. Non saranno della sfida il nuovo arrivato Alcaraz, fermato per un infortunio, così come di Perin il secondo portiere bianconero. Saranno, invece, sotto costante monitorazione le condizioni di De Sciglio e di Rabiot.

Gilardino affronterà questa sfida senza poter contare sulle prestazioni di Matturro, Haps e Ankeye, così come dello squalificato Sabelli. Adotterà un modulo speculare alla Vecchia Signora, con un 3-5-2. In avanti saranno schierati Retegui e Gudmundsson,

Juventus-Genoa le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bremer, Gatti, Danilo; Iling Jr., Miretti, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vasquez, De Winter; Vogliacco, Messias, Badelj, Strootman, Frendrup; Retegui, Gudmundsson. Allenatore: Gilardino.

