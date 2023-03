Juventus-Friburgo, dove vedere il match valido per l’andata degli ottavi di finale d’andata dell’Europa League. La partita si giocherà giovedì 09 marzo alle ore 21:00 all’Allianz Stadium. Juventus – Friburgo sarà visibile su TV8, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, oltre che in diretta Streaming su DAZN, su Now e Sky Go per gli abbonati ad entrambe le piattaforme.

La Juventus di Allegri, dopo una serie di ottimi risultati in campionato, si è di nuovo fermata. Quattro successi consecutivi ottenuti contro Salernitana (0-3), Fiorentina (1-0), Spezia (0-2) e Torino (4-2), fermati dalla sconfitta ottenuta contro la Roma nell’ultimo turno.

La squadra di Mourinho è stata brava ad interrompere e scardinare il gioco dei bianconeri. Non solo, grazie anche ad un po’ di fortuna è riuscita a portare a termine un risultato importante. Ora i bianconeri sono fermi a quota 35 punti, a meno 12 dalla zona Champions con tredici giornate al termine. Il tempo per recuperare terreno è sempre meno.

La questione penalizzazione non è ancora terminata, visto che sono in programma altre processi. La Procura Figc potrebbe chiedere anche altri 20 punti di penalizzazione per la manovra che riguarda gli stipendi dei calciatori. Quest’ultimo si terrà tra aprile e maggio, dopo di che non ci sarebbe più tempo per recuperare in classifica qualora non avesse raggiunto un numero di punti abbastanza grande da evitare la retrocessione. C’è il rischio concreto di vedere i bianconeri il prossimo anno tornare in Serie B.

Il Friburgo di Streich, invece, è reduce da due pareggi consecutivi in Bundesliga, contro il Leverkusen in casa (1-1) e il Moenchengladbach in trasferta (0-0). È al quinto posto in classifica, con 42 punti e a pari merito con il Lipsia. Queste due formazioni sono in lotta, con un testa a testa, per ottenere l’ultimo piazzamento per la Champions League 2023/24

Juventus-Friburgo, andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/23

Juventus-Friburgo, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN, sy Sky Go e Now Tv. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console. È possibile farlo sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Juventus – Friburgo sarà visibile anche in tv grazie al collegamento su Tv8 (in chiaro) e su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K per i suoi abbonati.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Su Sky, così come su TV8, potranno sentire gli ospiti in studio commentare i risultati e vedere gli highlights di tutte le partite d’andata dei sedicesimi di finale.

Juventus-Friburgo dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Friburgo in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Friburgo le ultimissime

Passaggio al al tridente offensivo per la formazione di Allegri. Il tecnico toscano ha deciso di cambiare le carte in tavola e propone un attacco importante per cercare di staccare il biglietto per i quarti di finale in anticipo. Chiesa e Di Maria fungeranno da punte esterne in grado di svariare per tutto il fronte d’attacco con unica punta Vlahovic. A centrocampo ci saranno Locatelli e Rabiot, mentre sulle fasce Cuadrado sulla destra e Kostic sulla sinistra. Bonucci, Danilo e Bremer saranno i tre difensori di fronte a Szczesny.

Il Friburgo di Streich arriva a Torino con la consapevolezza di poter insidiare i bianconeri. Il suo 4-2-3-1 è offensivo e non si limiterà a coprire gli spazi. Nella trequarti ci sarà Grifo, transitato anche per la nazionale di Mancini, assieme a Sallai e Höfler. Unica punta Holer.

Juventus Friburgo, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic, Di Maria. Allenatore: Allegri

FRIBURGO (4-2-3-1): Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart, Kübler; Doan, Eggestein; Höfler, Grifo, Sallai; Holer Allenatore: Christian Streich