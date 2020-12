Juventus-Fiorentina Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 22-12-2020

Juventus-Fiorentina, partita valevole per la quattordicesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202) ed in streaming sulle piattaforme Sky Go e NowTV. Pirlo ancora senza Arthur, Prandelli con il miglior undici possibile.

Domani alle ore 20:45 la Juventus ospiterà la Fiorentina all’Allianz Stadium nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A, ultimo appuntamento del 2020 delle due formazioni.

I bianconeri vengono dal netto successo per 4-0 ai danni del Parma, dove hanno mostrato un’ottima condizione fisica ed una voglia di vincere la partita dal primo all’ultimo minuto. Ad inizio anno, la Juventus affronterà il Milan il 6 Gennaio e poi l’Inter il 17 Gennaio e non può permettersi di perdere punti.

Davanti, però, si ritroverà una Fiorentina che di punti vuole guadagnarne per allontanarsi dalle zone calde. Nell’ultimo turno è arrivato un pareggio poco utile in termini di classifica contro il Verona, ma la Viola è sicuramente messa meglio a livello fisico e mentale rispetto a qualche settimana fa.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Fiorentina

Pirlo dovrà fare ancora a meno di Arthur, alle prese sempre con la contusione alla coscia subita contro l’Atalanta. Ci saranno pochi cambi rispetto alla sfida con il Parma, con Szczesny che tornerà in porta, difesa a quattro composta da De Ligt e Bonucci nel mezzo e da Cuadrado e Danilo sulle corsie laterali, McKennie e Bentancur agiranno a centrocampo, mentre Ramsey e Chiesa saranno gli esterni. In attacco ancora panchina per Dybala, con Ronaldo e Morata che saranno i titolari.

Prandelli schiererà il miglior undici possibile per portare a casa un risultato importante. In porta ci sarà Dragowski, difesa a tre composta da Milenkovic, Pezzella e dall’ex Caceres, a centrocampo Pulgar, Amrabat e Castrovilli si muoveranno nel mezzo con Lirola e Biraghi pronti ad attaccare sugli esterni. In attacco spazio alla coppia Vlahovic-Rybery.

Probabili formazioni Juventus-Fiorentina

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Ramsey, McKennie, Bentancur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All. Cesare Prandelli.

Dove vedere Juventus-Fiorentina in Diretta tv e Streaming Live

La partita Juventus-Fiorentina, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD (canale 202) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Fiorentina in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Fiorentina utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Fiorentina

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Fiorentina in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-Fiorentina

I precedenti tra Juventus e Fiorentina in casa bianconera parlano a favore della Vecchia Signora che si è imposta in 60 degli 89 incontri disputati, mentre i Viola hanno ottenuto solo 7 successi. Ci sono stati, invece, ben 22 pareggi.

L’ultima vittoria in assoluto della Fiorentina a Torino risale al 2015 nella semifinale di Coppa Italia, con una doppietta di Salah che permise ai viola di vincere 2-1. Vittoria che poi fu inutile, visto che la Juventus al ritorno stravinse 3-0 e volò in finale. In campionato, invece, la vittoria in casa bianconera alla Fiorentina manca dal 2008, quando la partita finì 3-2 grazie alla rete di Osvaldo nel finale.

In casa la Juventus non lascia niente a nessuno e vincendo anche questa partita chiuderebbe il 2020 solo con una sconfitta, tra l’altro ininfluente, contro la Roma. Fuori casa, invece, la Fiorentina non ha ancora vinto in questa stagione (2 pareggi e 4 sconfitte), con il successo che manca dallo scorso 2 Agosto, quando si impose 3-1 in casa della Spal.

RIPRODUZIONE RISERVATA

