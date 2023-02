Juventus-Fiorentina Allegri: “Non so se domani schiererò il tridente, Danilo sta facendo molto bene, Pogba e Bonucci resteranno fuori”.

La Juventus di Max Allegri dopo l’ottima vittoria ottenuta la scorsa settimana contro la Salernitana per 3-0, si appresta ad ospitare la Fiorentina di Vincenzo Italiano nella gara di domani, valevole per la 22° giornata di Serie A

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina in programma domani alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino.

Il tecnico ha iniziato l’intervista parlando della partita e sulla possibilità di vedere un tridente offensivo in campo domani “La Fiorentina è una squadra molto pericolosa, perché corre e pressa molto. Domani sarà una gara molto complicata, ci vorrà pazienza e ordine. Riguardo al tridente non lo so ancora, stamattina abbiamo fatto allenamento e domani deciderò se sarà il caso. La partita è lunga, poi giovedì ce ne sarà un’altra deciderò di volta in volta”

Massimiliano Allegri ha poi continuato l’intervista chiarendo la situazione Pogba “Pogba domani non sarà convocato. Questa situazione dispiace prima a me, ma è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione, ma non si sa ancora con precisione quando. Lo stiamo aspettando tutti, è un giocatore importante per noi per questo è stato acquistato. L’infortunio che ha avuto è molto fastidioso trattandosi del menisco esterno, in quanto fino a quando il ginocchio non si assesta, darà sempre dolore.”

Il tecnico ha poi speso due parole anche sull’infortunio di Bonucci e sull’imprescindibilità di Danilo “Bonucci è quasi pienamente recuperato, giovedì col Nantes ci sarà. Danilo sta facendo bene, finché continuerà così giocherà. Sta diventando una pedina sempre più importante per noi in quel ruolo.”