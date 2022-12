Juventus eSerieA. Martedì 20 dicembre, alle ore 18, si è svolta presso l’Allianz Stadium la presentazione della Juventus ETeam. La formazione bianconera entrerà nella terza stagione, assieme alle altre tredici già presenti.

La stagione 2021-22 si è conclusa lo scorso aprile ed ha visto trionfare l’Fc E Sports Team del Torino, con il player Obrun2002, che ha battuto ai calci di rigore il Venezia FC Gaming. Nella Final Eight, disputata su due giorni martedì 12 e mercoledì 13 aprile, si sono disputati i quarti di finale ed in seguito le semifinali e la finale. Una due giorni che ha portato molti appassionati ad osservare le gesta dei gamers. Una competizione che sta vedendo salire interesse e partecipazione.

Questa è stata la quarta ed ultima tappa del Road Show della Serie A. Prima di tale appuntamento ha avuto altre tre spettacoli: alla Dacia Arena di Udine, Milano Games Week e presso la Sala Multimediale di TIM di Roma.

L’Allianz Stadium, teatro della presentazione dell’E-Team bianconero.

Juventus eSerieA Team, presentazione all’Allianz Stadium

Il teatro della presentazione è stato l’Allianz Stadium, la nuova casa del team bianconero dall’8 settembre 2011. Di meglio non poteva offrire il club torinese, segno che vogliono ben figurare anche in questa competizione. Anzi, vogliono vincere, è questo l’obiettivo della formazione bianconera, in ogni sfida che affrontano. Lo ha prontamente affermato Luca Campolonghi, il brand ambassador della squadra, il quale ha presentato i due player dell’E-Team bianconero.

Sono Fabio Denuzzo e Danilo Pinto (detto anche Pittbull), accompagnati dal coach Daniele Tealdi (chiamato Dagnolf). Una formazione che vuole dare conferma del suo nome, con grandi aspettative già per la prossima stagione, il cui inizio è programmato per il 31 gennaio.

Soulé e Fagioli alla presentazione della Juventus E-Team.

Juventus eSerieA, ospiti d’eccezione all’Allianz Stadium

Oltre alla presentazione del E-Team l’evento è stato scandito dalla presenza di due giovani che si stanno mette in luce nel club torinese: Niccolò Fagioli già a segno in questa stagione (contro il lecce) e l’argentino Soulé felice per la vittoria della sua nazionale nel mondiale appena trascorso in Qatar.

Presentazione dell’E-team al completo con ospiti i due giovani della Juventus, Fagioli e Soulé

Nella parte finale della serata c’è stato spazio per una dimostrazione del gioco, FIFA 23 e con gruppi misti divisi tra i player e i giocatori della Juventus. Alla fine l’ha spuntata la squadra guidata da Niccolò Fagioli in coppia con Daniele Pinto.

L’evento è stato appassionante, interessante e ricco di ospiti. La Juventus ha tenuto nome alla sua storia, al suo prestigio, volendo fare le cose in grande. Ha preso due player di sicuro valore, perché l’obiettivo principale e vincere, anche subito. La tradizione del club richiede sempre il massimo, la voglia di conquistare trofei.

Quest’anno ci sarà un avversario in più per gli E-team verso la conquista del titolo di campione d’Italia. Solo ad aprile sapremo chi potrà alzare il trofeo.