Juventus-Empoli dove vedere il match valido per la 22ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 27 gennaio alle ore 18:00 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Empoli sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Juventus-Empoli, 22° giornata di Serie A

Juventus-Empoli. La formazione di Allegri continua imperterrita nella sua marcia da scudetto. Nell’ultimo incontro disputato al Via del Mare è uscita con una bella vittoria per 0-3. Ancora a segno Vlahovic, letteralmente sbloccato, un’arma in più per il team guidato da Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, dopo la partita, ha voluto cambiare filosofia rispetto alle ultime partite. Ora che guarda tutti dall’alto, vuole spronare i suoi giocatori per tentare l’impossibile. Ecco le sue parole al riguardo:

“Il primo posto in classifica? Nella nostra testa dobbiamo avere questo, ovvero rendere possibili le cose impossibili. Noi dobbiamo fare il massimo, poi se altri arrivano primi gli stringeremo la mano e gli faremo i complimenti. Niente è impossibile, ci vuole convinzione”.

Non mancano le sue sottigliezze riguardo le disattenzioni difensive della sua squadra. Conosce a fondo la psicologia di una partita, come possa cambiare da un momento all’altro per via di un episodio sfavorevole. Perciò si è particolarmente arrabbiato in una fase dell’incontro in cui la sua formazione pare abbia un po’ abbassato la tensione e questo avrebbe potuto provocare una reazione positiva negli avversari.

“C’è stato un abbassamento di attenzione e infatti loro hanno messo una palla in area e abbiamo un pochino rischiato. Se subisci un gol su una palla scaraventata in area, poi diventa tutto più complicato perché psicologicamente si rovescia la partita. Il calcio di oggi è questo, nell’ultimo quarto d’ora le partite cambiano molto. Invece i ragazzi dopo quell’episodio sono stati molto bravi a rientrare in partita e a trovare il terzo gol”.

Juventus-Empoli. Di fronte avranno un team rinsavito dalla cura Nicola, la quale ha già dato i suoi frutti nella prima partita disputata domenica scorsa. Un netto 3-0 rifilato al Monza, una nuova consapevolezza di poter far male a chiunque, anche ai bianconeri.

Il tecnico piemontese ha subito visto nei suoi calciatori una disponibilità senza pari, accompagnata da un’umiltà importante. Sono caratteristiche che possono aiutare ad ottenere degli exploit. Sicuramente dovrà sfornare una prestazione di livello altissimo se vorrà uscire indenne dal fortino dei bianconeri.

Dove vedere Juventus-Empoli in diretta TV e streaming:

Data: 27 gennaio

27 gennaio Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Empoli, match della 22ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Empoli sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Empoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Empoli è a cura di Stefano Borghi affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Empoli , dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Empoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Empoli, le ultimissime

Bianconeri che dovranno fare a meno di Rabiot, salvo un suo probabile recupero in extremis. Dunque la formazione, fedele al 3-5-2, dovrebbe essere composta da Miretti in coppia con Locatelli a centrocampo. Le due punte saranno Yildiz e Valhovic

Il tecnico Nicola risponderà con uno schema a specchio, in cui ci saranno Cambiaghi e Cerri in avanti come terminali offensivi.

Juventus-Empoli, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Danilo, Bremer; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz.Allenatore: Massimiliano Allegri.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Zurkowski, Grassi, Marin, Gyasi; Cambiaghi, Cerri.Allenatore: Davide Nicola.